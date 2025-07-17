Змінює уявлення про Британію: під час розкопок поселення виявили дивом вцілілий артефакт (фото)

Археологи виявили стародавнє поселення, яке дає можливість зазирнути в повсякденне життя та промисловість майже 2000-річної давності. Місце розкопок, яке дослідили перед початком будівництва житлового проєкту, займає площу менш як гектар.

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Розкопки поблизу Фордінгбріджа виявили понад 2000 археологічних об'єктів, включаючи щонайменше 15 великих круглих будинків, кожен з яких мав діаметр близько 13 метрів, пише Heritage Daily.

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Як зазначають вчені, те що фундаменти будівель перекривали один одного, свідчать про те, що цю територію постійно заселяли, і з часом вона зазнавала структурних змін.

Фото: Cotswold Archaeology

На ранніх етапах існування поселення переважала побутова діяльність, про що свідчать знахідки, пов'язані з переробленням зернових та виробництвом тканини. Вчені відзначили виявлення численних фрагментів жорна та рідкісного цілого жорна з зеленого пісковику, ймовірно, привезеного з кар'єру в Сассексі.

Руф Шаффері, фахівчиня з каменю, наголосила на важливості жорна, яке, очевидно, інтенсивно використовувалося, перш ніж його навмисно поховали догори дном у ямі.

Пізніші етапи заселення, що датуються середньою та пізньою римською епохами, свідчать про зміну призначення поселення. Ознаки дрібної промислової діяльності, такі як відходи металообробки, обпалений кремінь, бракована кераміка та змінена під впливом тепла глина, свідчать про те, що це місце перетворилося на місцевий виробничий центр.

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Це відкриття демонструє те, як сільські громади адаптувалися з часом, не тільки забезпечуючи себе, але й беручи участь у ширших економічних мережах. Аналіз артефактів триває, і очікується, що знахідки розширять історичні відомості про трансформацію сільської місцевості Британії в римську епоху.

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