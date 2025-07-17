Меняет представление о Британии: во время раскопок поселения обнаружили чудом уцелевший артефакт (фото)

Археологи обнаружили древнее поселение, которое дает возможность заглянуть в повседневную жизнь и промышленность почти 2000-летней давности. Место раскопок, которое исследовали перед началом строительства жилого проекта, занимает площадь менее гектара.

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Раскопки вблизи Фордингбриджа обнаружили более 2000 археологических объектов, включая по меньшей мере 15 больших круглых домов, каждый из которых имел диаметр около 13 метров, пишет Heritage Daily.

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Как отмечают ученые, то что фундаменты зданий перекрывали друг друга, свидетельствуют о том, что эту территорию постоянно заселяли, и со временем она претерпевала структурные изменения.

Фото: Cotswold Archaeology

На ранних этапах существования поселения преобладала бытовая деятельность, о чем свидетельствуют находки, связанные с переработкой зерновых и производством ткани. Ученые отметили обнаружение многочисленных фрагментов жернова и редкого целого жернова из зеленого песчаника, вероятно, привезенного из карьера в Сассексе.

Руф Шаффери, специалист по камню, отметила важность жернова, которое, очевидно, интенсивно использовалось, прежде чем его намеренно похоронили вверх дном в яме.

Более поздние этапы заселения, датируемые средней и поздней римской эпохами, свидетельствуют об изменении назначения поселения. Признаки мелкой промышленной деятельности, такие как отходы металлообработки, обожженный кремень, бракованная керамика и измененная под воздействием тепла глина, свидетельствуют о том, что это место превратилось в местный производственный центр.

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Это открытие демонстрирует то, как сельские общины адаптировались со временем, не только обеспечивая себя, но и участвуя в более широких экономических сетях. Анализ артефактов продолжается, и ожидается, что находки расширят исторические сведения о трансформации сельской местности Британии в римскую эпоху.

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