До чого тут мореплавці: вчені розкрили таємницю доісторичних храмів Мальти (фото)

Нещодавнє дослідження знову розпалило дискусію про те, чому на Мальті побудували храми. Попри десятиліття досліджень, причини конкретної орієнтації храмів залишаються предметом суперечок.

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Побудовані між 3800 і 2400 роками до н. е., ці мегалітичні споруди вже давно зачаровують експертів своєю архітектурною вишуканістю та можливим зв'язком з астрономічними подіями, пише Arkeonews.

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Фабіо Сільва і Торе Ломсдален проаналізували дані про орієнтацію 32 храмів по всій Мальті — найширший набір даних такого роду. Серед включених об'єктів були Ġgantija, Ħaġar Qim, Mnajdra і Tarxien, всі вони внесені до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Дослідники проаналізували дані про орієнтацію 32 храмів по всій Мальті Фото: Silva, F. & Lomsdalen, T. (2025)

Команда застосувала статистичну модель, що поєднувала екологічні та небесні змінні, оцінюючи гіпотези, пов'язані з нахилом землі, сонячним освітленням, напрямком вітру та положенням конкретних зірок.

"Ми хотіли перевірити, чи відображають ці орієнтації практичні міркування, астрономічні спостереження або поєднання обох", — пояснили вчені.

Хоча багато храмів, здається, орієнтовані відповідно до топографічних та кліматичних особливостей, таких як максимізація зимового сонячного світла або уникнення впливу вітру, ці фактори не повністю пояснюють дві послідовні групи орієнтації поблизу азимутів 130° та 200°.

Дослідники виявили, що ці кути відповідають точкам сходу та заходу таких зірок, як Хадар, Гакрукс та Авіор, які з'являлися на південному небі в неолітичний період. Ці зірки, які сьогодні вже не видно з Мальти через прецесію осі, мали історичне значення в ранніх морських традиціях.

Вчені припускають, що храми виконували подвійну роль — як священні місця та тренувальні майданчики для ранніх мореплавців. Деякі споруди, можливо, були навмисно спроєктовані так, щоб обрамляти певні точки на горизонті, направляючи погляд на зірки, які відігравали важливу роль у морській навігації.

Це свідчить про поєднання ритуалу та освіти, де архітектура храму слугувала інструментом для передачі знань про нічне небо. Такі елементи, як підняті платформи або заглиблені підлоги, могли використовуватися для імітації горизонту на рівні моря, покращуючи спостереження за зірками.

Окрім цих висновків, дослідження також вирізняється своєю міждисциплінарною методологією. Об'єднавши наземні та небесні дані в єдиній ймовірнісній системі, Сільва та Ломсдален розв'язали давню проблему в археоастрономії: ризик інтерпретації вирівнювання на основі упереджених уявлень.

Такий підхід встановлює новий стандарт, гарантуючи, що астрономічні теорії перевіряються на предмет альтернативних пояснень з однаковою ретельністю. Цей метод не тільки поглиблює наше розуміння мальтійських храмів, але й пропонує модель для майбутніх досліджень стародавньої архітектури в Середземномор'ї.

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