При чем тут мореплаватели: ученые раскрыли тайну доисторических храмов Мальты (фото)

Недавнее исследование снова разожгло дискуссию о том, почему на Мальте построили храмы. Несмотря на десятилетия исследований, причины конкретной ориентации храмов остаются предметом споров.

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Построенные между 3800 и 2400 годами до н. э., эти мегалитические сооружения уже давно очаровывают экспертов своей архитектурной изысканностью и возможной связью с астрономическими событиями, пишет Arkeonews.

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Фабио Сильва и Торе Ломсдален проанализировали данные об ориентации 32 храмов по всей Мальте — самый широкий набор данных такого рода. Среди включенных объектов были Ġgantija, Ħaġar Qim, Mnajdra и Tarxien, все они внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Исследователи проанализировали данные об ориентации 32 храмов по всей Мальте Фото: Silva, F. & Lomsdalen, T. (2025)

Команда применила статистическую модель, которая сочетала экологические и небесные переменные, оценивая гипотезы, связанные с наклоном земли, солнечным освещением, направлением ветра и положением конкретных звезд.

"Мы хотели проверить, отражают ли эти ориентации практические соображения, астрономические наблюдения или сочетание обоих", — пояснили ученые.

Хотя многие храмы, кажется, ориентированы в соответствии с топографическими и климатическими особенностями, таких как максимизация зимнего солнечного света или избежание воздействия ветра, эти факторы не полностью объясняют две последовательные группы ориентации вблизи азимутов 130° и 200°.

Исследователи обнаружили, что эти углы соответствуют точкам восхода и захода таких звезд, как Хадар, Гакрукс и Авиор, которые появлялись на южном небе в неолитический период. Эти звезды, которые сегодня уже не видны с Мальты из-за прецессии оси, имели историческое значение в ранних морских традициях.

Ученые предполагают, что храмы выполняли двойную роль — как священные места и тренировочные площадки для ранних мореплавателей. Некоторые сооружения, возможно, были намеренно спроектированы так, чтобы обрамлять определенные точки на горизонте, направляя взгляд на звезды, которые играли важную роль в морской навигации.

Это свидетельствует о сочетании ритуала и образования, где архитектура храма служила инструментом для передачи знаний о ночном небе. Такие элементы, как поднятые платформы или углубленные полы, могли использоваться для имитации горизонта на уровне моря, улучшая наблюдение за звездами.

Кроме этих выводов, исследование также отличается своей междисциплинарной методологией. Объединив наземные и небесные данные в единой вероятностной системе, Сильва и Ломсдален решили давнюю проблему в археоастрономии: риск интерпретации выравнивания на основе предвзятых представлений.

Такой подход устанавливает новый стандарт, гарантируя, что астрономические теории проверяются на предмет альтернативных объяснений с одинаковой тщательностью. Этот метод не только углубляет наше понимание мальтийских храмов, но и предлагает модель для будущих исследований древней архитектуры в Средиземноморье.

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