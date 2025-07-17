Преступная халатность: археологи обвиняют власти Мальты в уничтожении 7000-летнего храма (фото)

Специалисты по охране исторических памятников бьют тревогу из-за строительства вблизи Санта-Верна, древнего храмового комплекса на острове Гоцо. Эта 7000-летняя достопримечательность считается одной из самых ценных культурных памятников Мальты.

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Как отмечают ученые, несмотря на десятилетия исследований, строительные проекты проводят достаточно близко к памятнику. Также исследователи обвиняют Управление по охране культурного наследия Мальты (SCH) в халатности и игнорировании важности окружающей территории, пишет Arkeonews.

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История храма Санта-Верна, расположенного в деревне Шагра на острове Гоцо охватывает все фазы мальтийской доисторической эпохи.

Первые раскопки начались в 1908 году, а в 1911 археологи обнаружили остатки храма в форме трилистника. Также ученые нашли два человеческих скелета, что свидетельствует о вероятном ритуальном значении этой местности.

Первые раскопки начались в 1908 году, а в 1911 археологи обнаружили остатки храма в форме трилистника Фото: Flimkien Għall-Ambjent Aħjar (FAA)

Раскопки 1961, 1987 и 2015 годов раскрыли новые детали, в частности ученые нашли большие каменные сооружения, остатки пола, стратиграфические слои почвы и редкие артефакты, такие как фигурки улиток и многоугольная брусчатка из глобигеринового известняка, местного материала, известного кремовым оттенком.

Также, во время исследований 2015 года археологи нашли фрагменты керамики, кости животных и образцы почвы, которые датируются 5000-4100 гг. до н. э. Это свидетельствует о том, что комплекс построили на месте еще более древнего поселения.

Исследователи отмечают важность памятника. "Это не просто местный исторический памятник — Санта-Верна содержит ключи к пониманию эволюции храмовой архитектуры, ранней аграрной жизни и духовных практик в неолитическом Средиземноморье", — заявил представитель Flimkien Għall-Ambjent Aħjar (FAA), мальтийской экологической неправительственной организации.

Несмотря на собранные в течение раскопок доказательства, представители SCH утверждали, что участки, предназначенные для застройки, не содержат археологических памятников.

Однако человеческие останки, которые обнаружили жители, опровергли это утверждение. FAA считают действия SCH системной халатностью и требуют моратория на любую строительную деятельность поблизости.

"Использование тяжелой техники на археологических отложениях или вблизи них, выбрасывание найденных человеческих останков и отсутствие научного мониторинга являются признаками культурного вандализма, а не прогресса", — заявили представители FAA.

Несмотря на важность, храмовый комплекс Санта-Верна остается менее известным, в отличие от храмов Джгантия и Хагар Ким. Наличие уникальных артефактов, таких как фигурки в форме улитки, и недавние исследования, в частности геофизический анализ, проведенный проектом FRAGSUS, указывают на большой исследовательский потенциал этого места.

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FAA и независимые эксперты отмечают, что Санта-Верна должна быть включена в предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, как и комплекс Джгантия, расположенный неподалеку. Ученые также настаивают на необходимости изменения политики по развитию вблизи археологических памятников.

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