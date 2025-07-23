Рідкісний скарб часів Тридцятилітньої війни: в мідному казані знайшли срібні монети (фото)

Під час підготовки до будівельних робіт в Бранденбурзі-на-Гаволі, Німеччина, дослідники виявили мідний казан зі скарбом срібних монет XVII століття. Ймовірно, скарб заховали приблизно в 1634 році, в розпал Тридцятилітньої війни, яка спустошила Центральну Європу.

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Розкопки розпочали в межах підготовки до будівництва нової прибудови до Молодіжної художньої галереї Sonnensegel e.V., що дало дослідникам можливість вивчити залишки колишнього фахверкового будинку. Ця будівля була зруйнована майже 400 років тому, пише Arkeonews.

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За словами археолога Фелікса Бірмана, за першою знайденою монетою — швейцарським дікеном 1610 року з зображенням святого Освальда — незабаром були знайдені ще дві: голландський рейхсталер 1618 року та гамбурзька міська монета 1634 року з ім'ям імператора Священної Римської імперії Фердинанда II.

Фото: Stefan Dalitz

Всі три монети, хоча і походили з різних місць, були поховані разом у посудині, набагато більшій, ніж потрібно. Ця особливість спантеличила експертів. Чому саме три монети? Чи була це поспішна спроба приховати їх під час воєнної паніки?

Додаткові знахідки з цього місця проливають світло на повсякденне життя на початку 1600-х років. Розкидані фрагменти металу та сліди паяння свідчать про те, що в будинку мешкав ремісник — ймовірно, коваль або виробник ременів.

Археологи також виявили більш давні археологічні шари, зокрема сліди доісторичного поселення, що датується післяльодовиковою епохою, та ґрунтові структури XII століття.в

Фото: Stefan Dalitz

Ці знахідки свідчать про те, що колись церква Готтарда стояла на підвищенні, а прилегле до неї середньовічне кладовище простягалося далі, ніж вважалося раніше. Серед могил найдавніше поховання було знайдено в труні слов'янського походження видовбаній зі стовбура дерева.

Хоча монет було небагато, вони є відчутним свідченням невизначеності та страху, що характеризували життя під час Тридцятилітньої війни. Вони також дають нове уявлення про те, як жителі Бранденбургу намагалися зберегти майно в часи конфлікту.

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У поєднанні зі свідченнями про ранні ремесла та поселення, ця знахідка є цінним внеском в історичну хроніку регіону — і нагадує нам, що навіть найдрібніші предмети можуть відкрити вікна в минуле.

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