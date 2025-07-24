Гробница тайной жены Фридриха-Вильгельма II: новое открытие в церкви дворца (фото)

Во время реставрационных работ в церкви дворца в городе Бух в Германии исследователи обнаружили одиночную могилу, которая, как считается, датируется концом XVIII века. Открытие вызвало вопросы о том, кто был похоронен и почему это захоронение было отделено от других.

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По словам представителей Берлинского государственного управления по охране памятников, захоронение, вероятно, принадлежит графине Юлии фон Восс, которая когда-то тайно вышла замуж за короля Пруссии Фридриха Вильгельма II, пишет Heritage Daily.

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Исторические записи свидетельствуют, что она служила фрейлиной королевы Фредерики Луизы, прежде чем заключить морганатический брак с королем, особый тип брака, при котором один из супругов имеет более низкий социальный статус, обычно не знатного происхождения, и поэтому не приобретает ни титулов, ни прав на престол или наследство от другого, более знатного партнера.

Такие браки часто заключали в монархических и аристократических семьях, где целью ставили сохранить "чистоту крови" или политические интересы.

Их союз состоялся 7 апреля 1787 года с разрешения королевы во время частной церемонии во дворце Шарлоттенбург. Юлия фон Восс умерла два года спустя, в 1789 году, в возрасте всего 22 лет от туберкулеза.

Юлия фон Восс умерла в возрасте всего 22 лет от туберкулеза Фото: Википедия

Гроб нашли в облицованной кирпичом крипте. Он имел изысканные неоклассические украшения, включая позолоченные лепнины и медальоны. Изолированное размещение соответствует задокументированным пожеланиям Юлии фон Восс, которая просила похоронить ее наедине в церкви, где она родилась в 1766 году.

Эксперты решили не открывать гроб, ссылаясь как на этические соображения, так и на деликатное состояние останков.

"Находка дает нам ценную информацию об исключительном захоронении женщины в конце XVIII века", — отметил Себастиан Гебер из управления охраны памятников. Пресс-секретарь подтвердил, что ДНК-тестирование проводиться не будет, чтобы не нарушать покой места захоронения.

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Эта находка дает редкий взгляд на личную историю прусской знати и демонстрирует, как личные пожелания и королевская политика переплетались даже после смерти. Сохранение таких захоронений обогащает наше понимание европейских культурных и социальных практик прошлого.

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