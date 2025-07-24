Гробниця таємної дружини Фрідріха-Вільгельма II: нове відкриття в церкві палацу (фото)

Під час реставраційних робіт у церкві палацу в місті Бух в Німеччині дослідники виявили одиночну могилу, яка, як вважається, датується кінцем XVIII століття. Відкриття викликало питання про те, хто був похований і чому це поховання було відокремлене від інших.

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За словами представників Берлінського державного управління з охорони пам'яток, поховання, ймовірно, належить графині Юлії фон Восс, яка колись таємно одружилася з королем Пруссії Фрідріхом Вільгельмом II, пише Heritage Daily.

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Історичні записи свідчать, що вона служила фрейліною королеви Фредеріки Луїзи, перш ніж укласти морганатичний шлюб з королем, особливий тип шлюбу, при якому один із подружжя має нижчий соціальний статус, зазвичай не знатного походження, і тому не набуває ні титулів, ні прав на престол або спадщину від іншого, більш знатного партнера.

Такі шлюби часто укладали в монархічних і аристократичних родинах, де за мету ставили зберегти "чистоту крові" або політичні інтереси.

Їхній союз відбувся 7 квітня 1787 року з дозволу королеви під час приватної церемонії в палаці Шарлоттенбург. Юлія фон Восс померла два роки по тому, в 1789 році, у віці лише 22 років від туберкульозу.

Юлія фон Восс померла у віці лише 22 років від туберкульозу Фото: Вікіпедія

Труну знайшли в облицьованій цеглою крипті. Вона мала вишукані неокласичні прикраси, включаючи позолочені ліпнини та медальйони. Ізольоване розміщення відповідає задокументованим побажанням Юлії фон Восс, яка просила поховати її наодинці в церкві, де вона народилася в 1766 році.

Експерти вирішили не відкривати труну, посилаючись як на етичні міркування, так і на делікатний стан останків.

"Знахідка дає нам цінну інформацію про виняткове поховання жінки наприкінці XVIII століття", — зазначив Себастіан Гебер з управління охорони пам'яток. Прессекретар підтвердив, що ДНК-тестування проводитися не буде, щоб не порушувати спокій місця поховання.

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Ця знахідка дає рідкісний погляд на особисту історію прусської знаті і демонструє, як особисті побажання і королівська політика перепліталися навіть після смерті. Збереження таких поховань збагачує наше розуміння європейських культурних і соціальних практик минулого.

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