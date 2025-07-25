На тихоокеанському острові археологи знайшли "чужу" рослину: вона подолала шлях у 2300 км

На тихоокеанському острові Гуам дослідники знайшли древні частинки рису, що породило нові питання про ранню міграцію людей. Знайденим фітолітам 3500 років і це найдавніший доказ перетину океану на велику відстань — 2300 кілометрів від Філіппін.

Related video

Залишки рису знайшли під час дослідження археологічної пам'ятки Рітідіан на півночі острова. Археологи виявили мікроскопічні рисові лушпиння та частини листя, збережені в місцевій червоній кераміці, пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

У проєкті брали участь дослідники з Університету Гуаму, Австралійського національного університету та кількох китайських установ, які використовували передові технології, включаючи мікро-КТ-сканування та петрографічний аналіз, щоб підтвердити ідентичність і вік рослини. Знайдені фітоліти рису були датовані періодом між 3500 і 3100 роками тому.

Фото: Mike T. Carson et al. – Science Advances

Фітоліти — це мікроскопічні форми кремнезему, які зберігають форму рослин після розкладання. Їх ідентифікація в стародавній кераміці дозволяє вченим простежити використання рослин у людських суспільствах, не покладаючись на видимі залишки культур.

Хоча рис поширений на Тайвані та Філіппінах, його рідко зустрічали на інших островах Тихого океану.

Примітно, що Маріанські острови є єдиним місцем в віддаленій Океанії, де рис використовували ще до приходу європейців. Експерти вважають, що рис привезли навмисно, не для вирощування, а для ритуального використання, оскільки поблизу не було знайдено інструментів або полів для вирощування.

Печера на пляжі Рітідіан, де знайшли рис, залишається одним із найкраще збережених археологічних місць Гуаму. На відміну від інших місць, порушених під час або після Другої світової війни, ця печера зберегла чіткі культурні шари, що дозволило дослідникам пов'язати рис з першими поселенцями.

Це відкриття відсуває часові рамки появи рису в Тихоокеанському регіоні більш ніж на 2000 років. Раніше знахідки в віддалених районах Океанії датувалися лише приблизно 1000 років тому.

Дослідники вважають, що ці докази підтверджують гіпотезу про те, що рання міграція не була випадковою, а організованою експансією, що включала перевезення рослин і символів культурної ідентичності.

Важливо

Стародавні екотехнології: фінікійці створили гідравлічну вапняну штукатурку 2700 років тому (фото)

Як зазначив доктор Хсяо-чун Хун з Австралійського національного університету, рис, ймовірно, мав церемоніальне значення і був привезений з далеких відстаней з певною метою.

Ці знахідки демонструють, наскільки тісно пов'язані були їжа, традиції та пересування для цих ранніх мандрівників Тихого океану.

Раніше Фокус писав про бронзові обладунки, які виявили в Чехії. Ці предмети були частиною ритуального підношення, що проливає світло на соціальні та символічні практики того часу.

А також ми розповідали про гробницю таємної дружини Фрідріха-Вільгельма II.