Ще з часів Троянської війни: у Чехії знайшли бронзові обладунки (фото)

У Південно-Моравському регіоні Чехії археологи виявили набір бронзових предметів, серед яких рідкісний зразок броні. Ці предмети були частиною ритуального підношення, що проливає світло на соціальні та символічні практики того часу

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Археологи з Музею міста Брно, серед яких Алеш Навратіл і директор Збинек Шолц, ідентифікували одну зі знахідок як частину нагрудника. За даними команди, цей предмет датується приблизно 3200 роками тому, що збігається з часами Троянської війни, пише Heritage Daily.

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"Бронзова зброя тоді була привілеєм воїнської еліти, а її виробництво вимагало надзвичайної майстерності", — зазначили в музеї. Навратіл додав, що завдяки сучасним технологіям 3D-сканування їм вдалося цифровим способом відновити форму та декоративні елементи обладунків.

Фото: Brno City Museum

Реконструйований дизайн виявив детальні художні особливості, включаючи сонячні символи, розташовані біля грудей, і трикутний мотив, розміщений у піднятому хвилястому візерунку.

Ці прикраси мали символічне або, можливо, релігійне значення. Це лише другий випадок, коли така броня з бронзового віку була зареєстрована в Чехії, що робить знахідку надзвичайно рідкісною.

Експерти вважають, що броня, разом із супутніми наконечником списа, серпом і металевими фрагментами, була навмисно захована в рамках церемоніального акту. Участь місцевих жителів, які повідомили владі про знахідку, свідчить важливість залучення громадськості до збереження археологічної спадщини.

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Знахідка розкриває роль Південної Моравії в доісторичній історії Європи, висвітлюючи культурну та історичну глибину цього регіону. Вона також ілюструє, як технологічні засоби та участь громадськості можуть значно розширити знання про ранні людські суспільства.

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