Еще со времен Троянской войны: в Чехии нашли бронзовые доспехи (фото)

В Южно-Моравском регионе Чехии археологи обнаружили набор бронзовых предметов, среди которых редкий образец брони. Эти предметы были частью ритуального подношения, что проливает свет на социальные и символические практики того времени

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Археологи из Музея города Брно, среди которых Алеш Навратил и директор Збинек Шолц, идентифицировали одну из находок как часть нагрудника. По данным команды, этот предмет датируется примерно 3200 годами назад, что совпадает со временами Троянской войны, пишет Heritage Daily.

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"Бронзовое оружие тогда было привилегией воинской элиты, а его производство требовало чрезвычайного мастерства", — отметили в музее. Навратил добавил, что благодаря современным технологиям 3D-сканирования им удалось цифровым способом восстановить форму и декоративные элементы доспехов.

Фото: Brno City Museum

Реконструированный дизайн выявил детальные художественные особенности, включая солнечные символы, расположенные у груди, и треугольный мотив, размещенный в приподнятом волнистом узоре.

Эти украшения имели символическое или, возможно, религиозное значение. Это лишь второй случай, когда такая броня из бронзового века была зарегистрирована в Чехии, что делает находку чрезвычайно редкой.

Эксперты считают, что броня, вместе с сопутствующими наконечником копья, серпом и металлическими фрагментами, была намеренно спрятана в рамках церемониального акта. Участие местных жителей, которые сообщили властям о находке, свидетельствует о важности привлечения общественности к сохранению археологического наследия.

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Находка раскрывает роль Южной Моравии в доисторической истории Европы, освещая культурную и историческую глубину этого региона. Она также иллюстрирует, как технологические средства и участие общественности могут значительно расширить знания о ранних человеческих обществах.

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