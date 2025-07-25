Виноваты наши предки: ученые нашли причину редкого заболевания мозга (фото)

Недавнее исследование пролило свет на редкое заболевание мозга, которое, вероятно, является следствием скрещивания между неандертальцами и нашими предками. Заболевание, известное как мальформация Киари 1 типа, которое характеризуется головной болью и головокружением.

Related video

Исследователи изучили 3D-сканы черепов 103 современных людей, некоторые из которых имели это заболевание, а другие — нет. По словам Кимберли Пломп из Университета Филиппин Дилиман, у больных форма черепа имела неандертальские черты, пишет Live Science.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Исследовательская группа, в состав которой входил Марк Коллард из Университета Саймона Фрейзера, также сравнила эти черепа с ископаемыми черепами неандертальцев, Homo heidelbergensis, Homo erectus и ранних Homo sapiens.

Выводы ученых указывают на связь между архаичной морфологией черепа и заболеванием Фото: Kimberly Plomp

Выводы ученых указывают на связь между архаичной морфологией черепа и этим заболеванием, но Коллард отметил, что для подтверждения любой генетической связи необходимы дальнейшие исследования.

"Научные исследования редко, если вообще когда-либо, основываются исключительно на одном исследовании", — заявил он.

Мальформация Киари 1 типа возникает, когда затылочная кость в задней части черепа слишком мала, чтобы вместить мозг, что приводит к давлению мозжечка на спинномозговой канал.

Это может вызвать такие симптомы, как головная боль, боль в шее и головокружение. В легких случаях заболевание может оставаться незамеченным или лечиться с помощью медикаментов.

В тяжелых случаях может потребоваться хирургическое вмешательство для удаления кости из черепа или позвоночника. Хотя традиционно считается, что это заболевание поражает примерно 1 из 1000 человек, новые исследования с использованием методов визуализации показывают, что оно может быть более распространенным — возможно, поражая более 1 из 100 человек — но часто остается недиагностированным из-за отсутствия симптомов.

Важно

Таинственный артефакт: смогли ли ученые разгадать загадку странного хирургического инструмента (фото)

Если будущие исследования подтвердят генетическую связь, скрининг на соответствующие маркеры ДНК может помочь выявить детей с повышенным риском, особенно в популяциях с более высоким уровнем неандертальского происхождения, таких как в Европе и Азии.

Это позволит медицинским работникам следить за этими лицами на предмет признаков заболевания, прежде чем оно станет серьезным.

Ранее Фокус писал о песиголовцах тюркской мифологии — таинственной расе, которая считалась границей между цивилизацией и хаосом.

А также мы рассказывали об одном из древнейших музыкальных инструментов — 8000-летней костяной флейте, обнаруженной в Иране.