Винні наші предки: вчені знайшли причину рідкісного захворювання мозку (фото)

Недавнє дослідження пролило світло на рідкісне захворювання мозку, яке, ймовірно, є наслідком схрещування між неандертальцями та нашими предками. Захворювання, відоме як мальформація Кіарі 1 типу, яке характеризується головним болем та запамороченням.

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Дослідники вивчили 3D-скани черепів 103 сучасних людей, деякі з яких мали це захворювання, а інші — ні. За словами Кімберлі Пломп з Університету Філіппін Діліман, у хворих форма черепа мала неандертальські риси, пише Live Science.

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Дослідницька група, до складу якої входив Марк Коллард з Університету Саймона Фрейзера, також порівняла ці черепи з викопними черепами неандертальців, Homo heidelbergensis, Homo erectus і ранніх Homo sapiens.

Висновки вчених вказують на зв'язок між архаїчною морфологією черепа і захворюванням Фото: Kimberly Plomp

Висновки вчених вказують на зв'язок між архаїчною морфологією черепа і цим захворюванням, але Коллард зазначив, що для підтвердження будь-якого генетичного зв'язку необхідні подальші дослідження.

"Наукові дослідження рідко, якщо взагалі коли-небудь, ґрунтуються виключно на одному дослідженні", — заявив він.

Мальформація Кіарі 1 типу виникає, коли потилична кістка в задній частині черепа занадто мала, щоб вмістити мозок, що призводить до тиску мозочка на спинномозковий канал.

Це може спричинити такі симптоми, як головний біль, біль у шиї та запаморочення. У легких випадках захворювання може залишатися непоміченим або лікуватися за допомогою медикаментів.

У важких випадках може знадобитися хірургічне втручання для видалення кістки з черепа або хребта. Хоча традиційно вважається, що це захворювання вражає приблизно 1 з 1000 людей, нові дослідження з використанням методів візуалізації показують, що воно може бути більш поширеним — можливо, вражаючи понад 1 зі 100 осіб — але часто залишається недіагностованим через відсутність симптомів.

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Якщо майбутні дослідження підтвердять генетичний зв'язок, скринінг на відповідні маркери ДНК може допомогти виявити дітей з підвищеним ризиком, особливо в популяціях з вищим рівнем неандертальського походження, таких як в Європі та Азії.

Це дозволить медичним працівникам стежити за цими особами на предмет ознак захворювання, перш ніж воно стане серйозним.

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