Такого ще не було: в Італії знайшли недоторкану етруську гробницю і понад 100 артефактів (фото)

В Італії знайшли надзвичайно добре збережену гробницю етрусків, що датується VII століттям до н. е. Вона дає рідкісну можливість зазирнути в похоронні звичаї стародавньої цивілізації, яка процвітала до виникнення Римської республіки.

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Висічена в камені гробниця, що має форму мініатюрного будинку, залишалася повністю закритою впродовж понад двох тисячоліть — що є незвичайним для таких археологічних пам'яток у цьому регіоні, пише Live Science.

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У гробниці, розташованій поблизу стародавнього міста Сан-Джуліано, приблизно за 70 кілометрів на північний захід від Рима, дослідники виявили останки чотирьох осіб, покладених на кам'яні ліжка.

Навколо скелетів було ретельно розміщено понад 100 предметів, серед яких кераміка, зброя, бронзові вироби та срібні прикраси для волосся.

Гробниця залишалася повністю закритою впродовж понад двох тисячоліть Фото: Jerolyn Morrison

За словами археологів з Археологічного дослідницького проєкту Сан-Джуліано (SGARP), всі раніше досліджені гробниці в цьому районі мали сліди розграбування, що робить цю недоторкану камеру винятковим випадком.

Давіде Зорі з Бейлорського університету наголосив на її значенні, заявивши, що це перша гробниця такого типу, яку розкопали за допомогою сучасних технологій у центральному гірському регіоні Італії.

Етруски були могутнім суспільством у центральній Італії, яке досягло свого культурного розквіту в VI столітті до н. е., а потім було поступово поглинуте Римською республікою під час Римсько-етруських воєн.

Ініціатива SGARP, яка діє з 2016 року, зареєструвала понад 600 гробниць у районі Сан-Джуліано, але ця єдина, знайдена повністю недоторканою.

Попередні дослідження вказують на те, що останки можуть належати двом парам чоловіків і жінок, але триває подальше дослідження.

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Ця археологічна знахідка демонструє важливість збереження поховань і продовження досліджень ранніх італійських культур, які заклали основи для значної частини класичної спадщини Європи.

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