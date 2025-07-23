Такого еще не было: в Италии нашли нетронутую этрусскую гробницу и более 100 артефактов (фото)

В Италии нашли чрезвычайно хорошо сохранившуюся гробницу этрусков, датируемую VII веком до н. э. Она дает редкую возможность заглянуть в погребальные обычаи древней цивилизации, которая процветала до возникновения Римской республики.

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Высеченная в камне гробница, имеющая форму миниатюрного дома, оставалась полностью закрытой на протяжении более двух тысячелетий — что является необычным для таких археологических памятников в этом регионе, пишет Live Science.

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В гробнице, расположенной вблизи древнего города Сан-Джулиано, примерно в 70 километрах к северо-западу от Рима, исследователи обнаружили останки четырех человек, уложенных на каменные кровати.

Вокруг скелетов было тщательно размещено более 100 предметов, среди которых керамика, оружие, бронзовые изделия и серебряные украшения для волос.

Гробница оставалась полностью закрытой на протяжении более двух тысячелетий Фото: Jerolyn Morrison

По словам археологов из Археологического исследовательского проекта Сан-Джулиано (SGARP), все ранее исследованные гробницы в этом районе имели следы разграбления, что делает эту нетронутую камеру исключительным случаем.

Давиде Зори из Бейлорского университета отметил ее значение, заявив, что это первая гробница такого типа, которую раскопали с помощью современных технологий в центральном горном регионе Италии.

Этруски были могущественным обществом в центральной Италии, которое достигло своего культурного расцвета в VI веке до н. э., а затем было постепенно поглощено Римской республикой во время Римско-этрусских войн.

Инициатива SGARP, которая действует с 2016 года, зарегистрировала более 600 гробниц в районе Сан-Джулиано, но эта единственная, найденная полностью нетронутой.

Предварительные исследования указывают на то, что останки могут принадлежать двум парам мужчин и женщин, но продолжается дальнейшее исследование.

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