Такого еще не было: в Италии нашли нетронутую этрусскую гробницу и более 100 артефактов (фото)
В Италии нашли чрезвычайно хорошо сохранившуюся гробницу этрусков, датируемую VII веком до н. э. Она дает редкую возможность заглянуть в погребальные обычаи древней цивилизации, которая процветала до возникновения Римской республики.
Высеченная в камне гробница, имеющая форму миниатюрного дома, оставалась полностью закрытой на протяжении более двух тысячелетий — что является необычным для таких археологических памятников в этом регионе, пишет Live Science.
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В гробнице, расположенной вблизи древнего города Сан-Джулиано, примерно в 70 километрах к северо-западу от Рима, исследователи обнаружили останки четырех человек, уложенных на каменные кровати.
Вокруг скелетов было тщательно размещено более 100 предметов, среди которых керамика, оружие, бронзовые изделия и серебряные украшения для волос.
По словам археологов из Археологического исследовательского проекта Сан-Джулиано (SGARP), все ранее исследованные гробницы в этом районе имели следы разграбления, что делает эту нетронутую камеру исключительным случаем.
Давиде Зори из Бейлорского университета отметил ее значение, заявив, что это первая гробница такого типа, которую раскопали с помощью современных технологий в центральном горном регионе Италии.
Этруски были могущественным обществом в центральной Италии, которое достигло своего культурного расцвета в VI веке до н. э., а затем было постепенно поглощено Римской республикой во время Римско-этрусских войн.
Инициатива SGARP, которая действует с 2016 года, зарегистрировала более 600 гробниц в районе Сан-Джулиано, но эта единственная, найденная полностью нетронутой.
Предварительные исследования указывают на то, что останки могут принадлежать двум парам мужчин и женщин, но продолжается дальнейшее исследование.Важно
Эта археологическая находка демонстрирует важность сохранения захоронений и продолжения исследований ранних итальянских культур, которые заложили основы для значительной части классического наследия Европы.
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