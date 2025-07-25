Знамення птахів: у релігійному центрі імперії хетів виявили древній артефакт (фото)

У Туреччині археологи виявили хетську глиняну табличку, що містить рідкісний приклад ворожіння, пов'язаного з птахами. Ця знахідка, зроблена під час розкопок у Каяліпінарі, розкриває вірування стародавніх суспільств.

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Місце знахідки, історично відоме як Самуха, було важливим хетським поселенням. Команда під керівництвом доцента доктора Чігдема Манера з Університету Коч описала знахідку як невелику, непошкоджену клинописну плитку з написами на всіх сторонах, пише Arkeonews.

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Невеликий отвір у центрі та сліди від мотузки по краях свідчать про те, що її, ймовірно, носили або вішали.

За словами доктора Манера, табличка містить текст про пташині знаки — форму ворожіння, яка полягала в інтерпретації траєкторій польоту та поведінки птахів як послань від богів. Ці ритуали часто відігравали центральну роль у прийнятті королівських рішень, наприклад, у питаннях війни або дипломатії.

Табличка містить текст про пташині знаки Фото: AA

Такі таблички зазвичай використовували священики або віщуни при царських дворах. На місці Каяліпінар раніше знаходили багато релігійних текстів, що тісно пов'язують його з культовими діями, зокрема тими, що були присвячені богині Іштар. Ці зв'язки показують, наскільки глибоко релігійна влада вкорінена в політичній системі.

Каяліпінар служив не тільки духовним центром, але й стратегічним військовим вузлом. Під час попередніх досліджень археологи знаходили залишки ассирійських торгових колоній і хетських королівських будівель, а також споруди римського і візантійського періодів.

Під час поточних розкопок дослідники також виявили понад 50 відбитків печаток, що належали священикам, адміністраторам і членам королівської родини. Ці предмети вказують на офіційну обробку документів і комунікацію, ймовірно, зосереджену в будівлі, яка досі похована під пізнішими залишками християнської епохи.

Дослідники сподіваються, що аналіз глиняного складу цих печаток і порівняння їх зі зразками з інших місць дозволить виявити закономірності в комунікації та торгівельних мережах хетів.

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