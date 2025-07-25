Знамение птиц: в религиозном центре империи хеттов обнаружили древний артефакт (фото)

В Турции археологи обнаружили хеттскую глиняную табличку, содержащую редкий пример гадания, связанного с птицами. Эта находка, сделанная во время раскопок в Каялипинари, раскрывает верования древних обществ.

Related video

Место находки, исторически известное как Самуха, было важным хеттским поселением. Команда под руководством доцента доктора Чигдема Манера из Университета Коч описала находку как небольшую, неповрежденную клинописную плитку с надписями на всех сторонах, пишет Arkeonews.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Небольшое отверстие в центре и следы от веревки по краям свидетельствуют о том, что ее, вероятно, носили или вешали.

По словам доктора Манера, табличка содержит текст о птичьих знаках — форме гадания, которая заключалась в интерпретации траекторий полета и поведения птиц как посланий от богов. Эти ритуалы часто играли центральную роль в принятии королевских решений, например, в вопросах войны или дипломатии.

Табличка содержит текст о птичьих знаках Фото: АА

Такие таблички обычно использовали священники или прорицатели при царских дворах. На месте Каялипинар ранее находили много религиозных текстов, тесно связывающих его с культовыми действиями, в частности теми, что были посвящены богине Иштар. Эти связи показывают, насколько глубоко религиозная власть укоренена в политической системе.

Каялипинар служил не только духовным центром, но и стратегическим военным узлом. Во время предыдущих исследований археологи находили остатки ассирийских торговых колоний и хеттских королевских построек, а также сооружения римского и византийского периодов.

Во время текущих раскопок исследователи также обнаружили более 50 оттисков печатей, принадлежавших священникам, администраторам и членам королевской семьи. Эти предметы указывают на официальную обработку документов и коммуникацию, вероятно, сосредоточенную в здании, которое до сих пор погребено под более поздними остатками христианской эпохи.

Исследователи надеются, что анализ глиняного состава этих печатей и сравнение их с образцами из других мест позволит выявить закономерности в коммуникации и торговых сетях хеттов.

Важно

Как хитрый лис обхитрил подземный мир: ученые нашли клинописную табличку с незавершенным мифом

Археологическая кампания продлится до сентября, а в будущем планируется открыть часть места для посещения общественности. Как отмечают ученые, работы по консервации уже начаты.

Ранее Фокус писал о песиголовцах тюркской мифологии — таинственной расе, которая считалась границей между цивилизацией и хаосом.

А также мы рассказывали об одном из древнейших музыкальных инструментов — 8000-летней костяной флейте, обнаруженной в Иране.