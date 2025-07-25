Как хитрый лис обхитрил подземный мир: ученые нашли клинописную табличку с незавершенным мифом

Древняя клинописная табличка из Ниппура привлекла внимание ученых благодаря уникальному мифологическому повествованию, которое она хранит. Этот артефакт, найденный в одном из важнейших городов Шумера, датируется примерно 2400 годом до н. э.

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Хотя табличку нашли более века назад, только сейчас она стала предметом детального научного анализа, который освещает как ее повествование, так и историческую среду, из которой она происходит, пишет Phys.org.

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Доктор Яна Матушак проанализировала табличку, известную как Ni 12501, и отметила ее ценность как редкого текста из Раннединастического периода IIIb (около 2540-2350 годов до н. э.).

Фото: Jane Matuszak in Matuszak 2025

"Главными действующими лицами являются Энлиль, Ишкур и Лис. Энлиль является главой шумерского пантеона и часто называется царем богов, главное святилище которого находится в городе Ниппур, то есть в городе, где обнаружили этот фрагмент таблички. В Ni 12501 его ведущая роль проявляется в том, что он имеет полномочия созывать божественное собрание", — объясняет доктор Матушак.

Сюжет истории отражает политический ландшафт Шумера того времени — независимые города-государства, такие как Ниппур, были культурно связаны между собой благодаря общему языку, системам письма и религиозным верованиям. Энлиль был покровителем Ниппура, а пантеон, которым он руководил, имел как местное, так и широкое влияние.

Как отмечает Матушак, ограниченная популярность Ишкура в мифологии может отражать зависимость Шумера от ирригации, что делает бога дождя менее важным, чем в регионах с дождевым земледелием. Тем не менее этот текст отводит Ишкуру ведущую роль, связывая его отсутствие с потерей сельскохозяйственного процветания.

Рассказ начинается с ярких сцен изобилия, которые исчезают, когда Ишкур попадает в подземный мир. После этого Энлиль, отец Ишкура, созывает божественное собрание, чтобы найти добровольца, который спасет сына. Однако на авантюру соглашается только Лис.

Лис успешно попадает в подземный мир где делает вид, что принимает предложенные ему еду и напитки, которые на самом деле прячет, чем обманывает жителей подземного мира. На этом рассказ обрывается и неизвестно, чем он завершается.

Этот миф содержит один из древнейших литературных примеров лиса как символа сообразительности и дерзости. Этот тип персонажа — недооцененный герой, который достигает успеха там, где другие терпят поражение — будет повторяться в месопотамской и более поздних мифологиях.

Хотя сохранилась лишь часть Ni 12501, сохранившиеся строки свидетельствуют о сложном сочетании сельскохозяйственной символики, божественной иерархии и моральной аллегории.

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Ni 12501 не только добавляет глубины пониманию месопотамских верований, но и демонстрирует, сколько еще остается узнать из древних текстов. Сочетание мифических мотивов и религиозной символики дает представление о том, как ранние общества объясняли как сезонные изменения, так и божественное действие.

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