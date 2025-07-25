Як хитрий лис обхитрував підземний світ: вчені знайшли клинописну табличку з незавершеним міфом

Стародавня клинописна табличка з Ніппура привернула увагу вчених завдяки унікальному міфологічному оповіданню, яке вона зберігає. Цей артефакт, знайдений в одному з найважливіших міст Шумеру, датується приблизно 2400 роком до н. е.

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Хоча табличку знайшли понад століття тому, лише зараз вона стала предметом детального наукового аналізу, який висвітлює як її оповідь, так і історичне середовище, з якого вона походить, пише Phys.org.

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Докторка Яна Матушак проаналізувала табличку, відому як Ni 12501, та відзначила її цінність як рідкісного тексту з Ранньодинастичного періоду IIIb (близько 2540–2350 років до н. е.).

Фото: Jane Matuszak in Matuszak 2025

"Головними дійовими особами є Енліль, Ішкур та Лис. Енліль є главою шумерського пантеону і часто називається царем богів, головне святилище якого знаходиться в місті Ніппур, тобто в місті, де виявили цей фрагмент таблички. У Ni 12501 його провідна роль проявляється в тому, що він має повноваження скликати божественні збори", — пояснює докторка Матушак.

Сюжет історії відображає політичний ландшафт Шумеру того часу — незалежні міста-держави, такі як Ніппур, були культурно пов'язані між собою завдяки спільній мові, системам письма та релігійним віруванням. Енліль був покровителем Ніппура, а пантеон, яким він керував, мав як місцевий, так і широкий вплив.

Як зазначає Матушак, обмежена популярність Ішкура в міфології може відображати залежність Шумеру від іригації, що робить бога дощу менш важливим, ніж у регіонах з дощовим землеробством. Проте цей текст відводить Ішкуру провідну роль, пов'язуючи його відсутність із втратою сільськогосподарського процвітання.

Розповідь починається з яскравих сцен достатку, які зникають, коли Ішкур потрапляє у підземний світ. Після цього Енліль, батько Ішкура, скликає божественні збори, щоб знайти добровольця, який врятує сина. Проте на авантюру погоджується тільки Лис.

Лис успішно потрапляє в підземний світ де вдає, що приймає запропоновані йому їжу та напої, які насправді ховає, чим обдурює мешканців підземного світу. На цьому розповідь обривається й невідомо, чим вона завершується.

Цей міф містить один із найдавніших літературних прикладів лиса як символу кмітливості та зухвалості. Цей тип персонажа — недооцінений герой, який досягає успіху там, де інші зазнають поразки — повторюватиметься в месопотамській та пізніших міфологіях.

Хоча збереглася лише частина Ni 12501, збережені рядки свідчать про складне поєднання сільськогосподарської символіки, божественної ієрархії та моральної алегорії.

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Ni 12501 не тільки додає глибини розумінню месопотамських вірувань, але й демонструє, скільки ще залишається дізнатися з давніх текстів. Поєднання міфічних мотивів і релігійної символіки дає уявлення про те, як ранні суспільства пояснювали як сезонні зміни, так і божественну дію.

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