Карликовые дольмены некрополя Хире Бенкал: почему никто не знает правды об этом месте (фото)

Среди каменистых холмов южной Индии скрыт огромный некрополь, который удивляет ученых своими необычными памятниками. Этот объект, расположенный в штате Карнатака, выделяется погребальными сооружениями, которые до сих пор остаются загадкой для экспертов.

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Известное как Хире Бенкал, это место насчитывает около 1000 мегалитических дольменов — каменных камер, которые служили погребальными или мемориальными памятниками. Удаленное расположение этого района и таинственность каменных сооружений вызывают постоянные вопросы о том, кто и зачем их построил, пишет Arkeonews.

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Эти сооружения, построенные более 2500 лет назад, находятся на холме, окруженном массивными гранитными валунами. По словам археолога доктора Срикумара Менона из Национального института перспективных исследований, концентрация и точность этих дольменов свидетельствуют о том, что это место имело древнее культурное и ритуальное значение.

Дольмены обычно состоят из массивных горизонтальных плит, лежащих на вертикальных камнях, и иногда включают резные каменные круги или отверстия Фото: CC BY-SA 3.0

Дольмены обычно состоят из массивных горизонтальных плит, лежащих на вертикальных камнях, и иногда включают резные каменные круги или отверстия. Некоторые камни весят несколько тонн, что свидетельствует о высоком уровне инженерных навыков их строителей.

Ориентация дольменов с востока на запад может быть связана с движением Солнца, что повторяет особенности, которые можно увидеть на других древних местах, таких как Стоунгендж. Несмотря на археологический консенсус, что эти памятники были построены общинами железного века, местные предания рассказывают о мориярах — мифической расе маленьких, могущественных существ, которые, согласно мифам, исчезли во время огненной катастрофы.

Несмотря на свою историческую и визуальную привлекательность, это место остается в основном неизвестным даже в Индии Фото: CC BY-SA 3.0

Подобные рассказы встречаются в соседних регионах, что свидетельствует об общей культурной памяти, которая объединяет историю и миф. "Мы знаем, что строители мегалитов были людьми, как и мы, — добавил доктор Менон, — но эти вечные сказания могут отражать древние воспоминания, передававшиеся из поколения в поколение".

Хотя культурное значение этого места очевидно, его защита остается недостаточной. В отличие от соседнего объекта культурного наследия Хампи, Хире Бенкал не находится под официальной защитой Археологической службы Индии и не входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В результате многие дольмены подвергаются угрозе от зарастания, повреждения скотом, вандализма и незаконных раскопок. Мира Айер, организатор INTACH Bengaluru, отметила: "Люди часто портят то, чего не понимают. Интерпретация, образование и контролируемый туризм имеют решающее значение".

Несмотря на свою историческую и визуальную привлекательность, это место остается в основном неизвестным даже в Индии. Количество посетителей составляет от 20 до 100 человек в месяц, преимущественно в прохладное время года.

Археолог Диша Ахлуваллия из MSU Baroda подчеркнула важность повышения осведомленности общественности: "Даже жители Бенгалура, столицы штата Карнатака, часто не слышали об этом месте. Это редкий образец индийского наследия, который требует документации и сохранения".

Хире Бенкал — это больше чем археологический памятник, это забытая страница древней истории Индии. Благодаря улучшению мер по охране, информированному туризму и привлечению общественности, эта уязвимая местность может получить защиту, в которой она так нуждается.

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