Секрет проса: чому ця культура не прижилася на стародавніх японських кухнях
Недавні археологічні дослідження показали, що навіть такі зміни, як впровадження сільського господарства, не завжди знищують давні культурні звички в приготуванні їжі. Вчені виявили, що попри появу нових культур у Японії, традиційні кулінарні звичаї збереглися.
Дослідження, опубліковане в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, провели вчені з Йоркського університету, Кембриджського університету та Національного інституту культурної спадщини Нара, пише Phys.org.
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Вони зосередилися на аналізі залишків і обвуглених рослинних решток з кераміки, якій приблизно 3000 років, коли з Корейського півострова було запроваджено рисівництво. Хоча рис і просо з'явилися одночасно, результати дослідження показали, що лише рис мав значний вплив на японське суспільство.
Докторка Жасмін Ланді зазначила, що хімічні сліди в стародавніх горщиках дають пряме уявлення про харчові звички ранніх спільнот. Цікаво, що просо, попри його популярність у Кореї бронзового віку, майже не було присутнє в раціоні ранніх японських фермерів.
Вчені підтвердили цю закономірність за допомогою відбитків насіння та аналізу ізотопів. Професор Олівер Крейг зазначив, що, хоча екологічні умови в Японії були сприятливими для вирощування проса, воно не закріпилося в місцевій кухні.
Він вказав, що риба залишалася основним продуктом японських страв, а дизайн кераміки Яйої продовжував відображати старі кулінарні звички, а не перехід до варіння зернових. Доктор Шінья Шода додав, що навіть після впровадження корейських інструментів і посуду основні харчові традиції регіону залишилися в основному незмінними.
Ці висновки ставлять під сумнів поширене припущення, що сільське господарство завжди приносить швидкі культурні зміни. Подібні тенденції спостерігалися в деяких районах Південної Скандинавії, де збиральництво зберігалося ще довго після впровадження сільського господарства.Важливо
Професор Крейг дійшов висновку, що хоча харчова культура Японії зрештою пристосувалася до рисового землеробства, перехід був поступовим. Це демонструє, наскільки глибоко харчові традиції можуть зберігатися навіть в умовах значних зовнішніх змін.
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