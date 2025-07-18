Навіть краща за сучасну: на кладовищі в Ірані археологи знайшли древню косметику (фото)

На північному заході Ірану археологи знайшли стародавню підводку для очей, яку виготовили майже 3000 років тому. Косметика, виявлена під час розкопок на кладовищі Кані Котер, має унікальну формулу без свинцю.

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Дослідження, проведене під керівництвом доктора Сільвії Аміконе з Тюбінгенського університету, визначило, що підводка для очей є дрібно подрібненою сумішшю графіту та оксиду марганцю — матеріалів, які зазвичай не використовувалися в косметиці для очей того періоду, пише Arkeonews.

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На відміну від косметики на основі свинцю, яка була поширена в Месопотамії та Єгипті, ця формула відображає регіональну перевагу до металічного блиску та глибокої пігментації.

"Замість використання свинцю, як у Месопотамії та Єгипті, тут розробили особливий рецепт із використанням місцевих мінералів", — зазначила Аміконе.

Знайдена підводка для очей є дрібно подрібненою сумішшю графіту та оксиду марганцю Фото: University of Tübingen

На кладовищі Кані Котер, розташованому в горах Загрос, археологи знайшли поховання залізного віку, які, ймовірно, належали еліті.

Серед засобів для догляду та інших артефактів, таких як дзеркала, дослідники виявили керамічний посуд, наповнений чорним порошком.

Фото: University of Tübingen

"Це перший випадок, коли ми бачимо кохль, виготовлений повністю з графіту та оксиду марганцю", — сказала докторка Шелір Амелірад з Гейдельберзького університету.

Результати дослідження свідчать про свідоме використання місцевих ресурсів для косметичних цілей, що суперечить попереднім припущенням про культурну однорідність у великих імперіях.

Мінеральні інгредієнти свідчать не тільки про естетичний вибір, але й про глибоке розуміння їх фізичних властивостей.

Графіт забезпечував рівномірне нанесення і блиск, а оксид марганцю — насичений колір. Ці матеріали, знайдені в сусідніх геологічних утвореннях, демонструють, як місцеві знання та інновації впливали на повсякденні предмети, такі як косметика.

Як зазначають дослідники, такі артефакти допомагають реконструювати уявлення стародавніх спільнот про ідентичність, статус і красу, особливо в суспільствах, які часто вважаються периферійними.

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Окрім наукової цінності, знахідка дає рідкісний погляд на життя та особисті звички в залізному віці. Це відкриття розширює знання про давні іранські суспільства, що жили поруч із могутніми імперіями.

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