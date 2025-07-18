Даже лучше современной: на кладбище в Иране археологи нашли древнюю косметику (фото)

На северо-западе Ирана археологи нашли древнюю подводку для глаз, которую изготовили почти 3000 лет назад. Косметика, обнаруженная во время раскопок на кладбище Кани Котер, имеет уникальную формулу без свинца.

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Исследование, проведенное под руководством доктора Сильвии Амиконе из Тюбингенского университета, определило, что подводка для глаз является мелко измельченной смесью графита и оксида марганца — материалов, которые обычно не использовались в косметике для глаз того периода, пишет Arkeonews.

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В отличие от косметики на основе свинца, которая была распространена в Месопотамии и Египте, эта формула отражает региональное предпочтение к металлическому блеску и глубокой пигментации.

"Вместо использования свинца, как в Месопотамии и Египте, здесь разработали особый рецепт с использованием местных минералов", — отметила Амиконе.

Найденная подводка для глаз является мелко измельченной смесью графита и оксида марганца Фото: University of Tübingen

На кладбище Кани Котер, расположенном в горах Загрос, археологи нашли захоронения железного века, которые, вероятно, принадлежали элите.

Среди средств для ухода и других артефактов, таких как зеркала, исследователи обнаружили керамическую посуду, наполненную черным порошком.

Фото: University of Tübingen

"Это первый случай, когда мы видим кохль, изготовленный полностью из графита и оксида марганца", — сказала доктор Шелир Амелирад из Гейдельбергского университета.

Результаты исследования свидетельствуют о сознательном использовании местных ресурсов для косметических целей, что противоречит предыдущим предположениям о культурной однородности в больших империях.

Минеральные ингредиенты свидетельствуют не только об эстетическом выборе, но и о глубоком понимании их физических свойств.

Графит обеспечивал равномерное нанесение и блеск, а оксид марганца — насыщенный цвет. Эти материалы, найденные в соседних геологических образованиях, демонстрируют, как местные знания и инновации влияли на повседневные предметы, такие как косметика.

Как отмечают исследователи, такие артефакты помогают реконструировать представления древних сообществ об идентичности, статусе и красоте, особенно в обществах, которые часто считаются периферийными.

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