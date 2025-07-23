Незвичайне відкриття в Китаї: археологи знайшли гробницю принца-заручника (фото)

Китайські археологи виявили гробницю, що датується часами династії Тан. Гробниця, знайдена в Сіані, провінція Шеньсі, належала принцу Сілли, якого в VIII столітті відправили до Китаю як політичного заручника.

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Ім'я принца, Кім Йонга, зазначено на кам'яній епітафії, виявленій у гробниці. За даними Академії археології Шеньсі, місце розкопок розташоване лише за два кілометри на північ від стародавньої столиці династії Тан, Чан'ань, пише Arkeonews.

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Попри попередні розграбування, археологи виявили багату колекцію похоронних речей, зокрема фігурки охоронців, тварин і небесних королів, а також монети, посудину у формі пагоди та 83 інших артефакти.

Археологи виявили багату колекцію похоронних речей Фото: Shaanxi Academy of Archaeology

Епітафія підтверджує особу Кім Янга і описує його як принца-заручника, який перебував при китайському дворі — це поширена дипломатична практика того часу.

"Відкриття гробниці Кім Янга є конкретним доказом існування системи заручників за часів династії Тан", — сказав Лю Чжен з Китайського товариства культурних реліквій.

Гробниця, похила земляна споруда з вікном у даху, розташована на глибині 4,5 метра під землею і має довжину понад 10 метрів. Одним з найважливіших знахідок є сама епітафія, висічена з блакитного каменю і на якій викарбувано 557 китайських ієрогліфів.

У ній зазначається, що Кім Йон народився в 747 році і помер у 794 році, прослуживши більшу частину свого життя при дворі династії Тан.

Він брав участь в офіційних церемоніях, дипломатичних місіях і обіймав придворні посади, що вказує на те, що принці-заручники були не просто символічними фігурами, а активними посередниками в регіональній політиці. Його похорон організовували чиновники династії Тан, що вказує на його поважний статус.

Особливо рідкісна деталь з епітафії згадує дружину Кім Янга — жінку з родини Ван з Тайюаня, чий батько обіймав посаду в повіті Яньші.

Ця згадка підтверджує думку, що принці-заручники часто укладали союзи через шлюби з елітними китайськими родинами, ще більше зміцнюючи міжкультурні зв'язки. Такі союзи були частиною ширшої стратегії політичної інтеграції між Китаєм династії Тан і його союзними державами.

Система заручників, що практикувалася в епоху Тан, слугувала механізмом для забезпечення лояльності менших королівств, таких як Сілла. Ці королівські особи були виховані в китайських традиціях і ставали посередниками у відносинах між імперіями.

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Відкриття гробниці Кім Янга є важливим прикладом того, як влада, дипломатія та культура перетиналися в ранньосередньовічній Східній Азії. Воно проливає нове світло на людські історії, що стоять за дипломатичними стратегіями, та розкриває роль династії Тан у формуванні регіонального порядку через ретельно керовані союзи.

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