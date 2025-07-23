Необычное открытие в Китае: археологи нашли гробницу принца-заложника (фото)

Китайские археологи обнаружили гробницу, датируемую временами династии Тан. Гробница, найденная в Сиане, провинция Шэньси, принадлежала принцу Силлы, которого в VIII веке отправили в Китай в качестве политического заложника.

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Имя принца, Ким Йонга, указано на каменной эпитафии, обнаруженной в гробнице. По данным Академии археологии Шэньси, место раскопок расположено всего в двух километрах к северу от древней столицы династии Тан, Чанъань, пишет Arkeonews.

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Несмотря на предыдущие разграбления, археологи обнаружили богатую коллекцию погребальных вещей, в частности фигурки охранников, животных и небесных царей, а также монеты, сосуд в форме пагоды и 83 других артефакта.

Археологи обнаружили богатую коллекцию погребальных вещей Фото: Shaanxi Academy of Archaeology

Эпитафия подтверждает личность Ким Янга и описывает его как принца-заложника, который находился при китайском дворе — это распространенная дипломатическая практика того времени.

"Открытие гробницы Ким Янга является конкретным доказательством существования системы заложников во времена династии Тан", — сказал Лю Чжэн из Китайского общества культурных реликвий.

Гробница, наклонное земляное сооружение с окном в крыше, расположена на глубине 4,5 метра под землей и имеет длину более 10 метров. Одной из важнейших находок является сама эпитафия, высеченная из голубого камня и на которой высечено 557 китайских иероглифов.

В ней отмечается, что Ким Йон родился в 747 году и умер в 794 году, прослужив большую часть своей жизни при дворе династии Тан.

Он участвовал в официальных церемониях, дипломатических миссиях и занимал придворные должности, что указывает на то, что принцы-заложники были не просто символическими фигурами, а активными посредниками в региональной политике. Его похороны организовывали чиновники династии Тан, что указывает на его почтенный статус.

Особенно редкая деталь из эпитафии упоминает жену Ким Янга — женщину из семьи Ван из Тайюаня, чей отец занимал должность в уезде Яньши.

Это упоминание подтверждает мысль, что принцы-заложники часто заключали союзы через браки с элитными китайскими семьями, еще больше укрепляя межкультурные связи. Такие союзы были частью более широкой стратегии политической интеграции между Китаем династии Тан и его союзными государствами.

Система заложников, практиковавшаяся в эпоху Тан, служила механизмом для обеспечения лояльности меньших королевств, таких как Силла. Эти королевские особы были воспитаны в китайских традициях и становились посредниками в отношениях между империями.

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Открытие гробницы Ким Янга является важным примером того, как власть, дипломатия и культура пересекались в раннесредневековой Восточной Азии. Оно проливает новый свет на человеческие истории, стоящие за дипломатическими стратегиями, и раскрывает роль династии Тан в формировании регионального порядка через тщательно управляемые союзы.

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