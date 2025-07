Секрет проса: почему эта культура не прижилась на древних японских кухнях

Недавние археологические исследования показали, что даже такие изменения, как внедрение сельского хозяйства, не всегда уничтожают древние культурные привычки в приготовлении пищи. Ученые обнаружили, что несмотря на появление новых культур в Японии, традиционные кулинарные обычаи сохранились.

Исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, провели ученые из Йоркского университета, Кембриджского университета и Национального института культурного наследия Нара, пишет Phys.org.

Они сосредоточились на анализе остатков и обугленных растительных остатков из керамики, которой примерно 3000 лет, когда с Корейского полуострова было введено рисоводство. Хотя рис и просо появились одновременно, результаты исследования показали, что только рис имел значительное влияние на японское общество.

Доктор Жасмин Ланди отметила, что химические следы в древних горшках дают прямое представление о пищевых привычках ранних сообществ. Интересно, что просо, несмотря на его популярность в Корее бронзового века, почти не присутствовало в рационе ранних японских фермеров.

Ученые подтвердили эту закономерность с помощью отпечатков семян и анализа изотопов. Профессор Оливер Крейг отметил, что, хотя экологические условия в Японии были благоприятными для выращивания проса, оно не закрепилось в местной кухне.

Он указал, что рыба оставалась основным продуктом японских блюд, а дизайн керамики Яйои продолжал отражать старые кулинарные привычки, а не переход к варке зерновых. Доктор Шинья Шода добавил, что даже после внедрения корейских инструментов и посуды основные пищевые традиции региона остались в основном неизменными.

Эти выводы ставят под сомнение распространенное предположение, что сельское хозяйство всегда приносит быстрые культурные изменения. Подобные тенденции наблюдались в некоторых районах Южной Скандинавии, где собирательство сохранялось еще долго после внедрения сельского хозяйства.

Профессор Крейг пришел к выводу, что хотя пищевая культура Японии в конце концов приспособилась к рисовому земледелию, переход был постепенным. Это демонстрирует, насколько глубоко пищевые традиции могут сохраняться даже в условиях значительных внешних изменений.

