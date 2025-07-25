Остання обитель бунтарства: у Мексиці археологи знайшли таємне місто мая

У регіоні Лакандон на півдні Мексики археологи виявили останнє місто мая, яке займали повстанські угруповання, що чинили опір іспанській колоніальній експансії. Місто, розташоване в сучасному штаті Чіапас, залишалося недоторканим впродовж століть.

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Дослідження очолював Хосуе Лосада Толедо з Національного інституту антропології та історії Мексики (INAH), який базував своє дослідження на записах XVII століття ченця Педро де ла Консепсьйона. Ці записи стосувалися місця, відомого як Нуестра-Сеньйора-де-лос-Долорес, пише Heritage Daily.

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Робота Лосада, яка поєднала історичні джерела з географічними інформаційними системами (ГІС), дозволила ідентифікувати це місце як Сак-Бахлан — назва, що означає "земля білого ягуара" мовою мая.

"Це місце вважається останнім притулком мая-лакадон-чоль, які втекли від руйнування своєї столиці Лакам-Тун", — пояснив Лосада. Його карта, розроблена за допомогою ArcGIS Pro, точно вказала місце розташування глибоко в біосферному заповіднику Монтес-Асулес.

Лакадон-чоль були гілкою цивілізації мая, які колись жили поблизу Лагуна-Мірамар. Після того, як їхня первісна столиця була зруйнована під час іспанського завоювання, вони втекли в джунглі і заснували Сак-Бахлан, де вони залишалися поза колоніальним контролем впродовж понад століття.

До 1721 року місто було покинуте, а джунглі повільно поглинали його споруди. Використовуючи супутникові дані, аналіз рослинності, моделювання рельєфу та оцінки стародавніх можливостей пересування людей, Лосада та його команда створили прогнозну карту, яка привела до перших археологічних досліджень.

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Це відкриття додає важливого розуміння того, як групи мая пристосовувалися до колоніального тиску та захищали свою автономію.

Результати досліджень будуть представлені в майбутньому документальному фільмі Discovery Channel під назвою "Відкриття прихованого міста мая: Сак-Бахлан", метою якого є підвищення обізнаності про збереження стародавніх пам'яток у вразливих екосистемах.

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