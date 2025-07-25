Последняя обитель бунтарства: в Мексике археологи нашли тайный город майя

В регионе Лакандон на юге Мексики археологи обнаружили последний город мая, который занимали повстанческие группировки, сопротивлявшиеся испанской колониальной экспансии. Город, расположенный в современном штате Чиапас, оставался нетронутым на протяжении веков.

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Исследование возглавлял Хосуэ Лосада Толедо из Национального института антропологии и истории Мексики (INAH), который базировал свое исследование на записях XVII века монаха Педро де ла Консепсьона. Эти записи касались места, известного как Нуэстра-Сеньора-де-лос-Долорес, пишет Heritage Daily.

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Работа Лосада, которая соединила исторические источники с географическими информационными системами (ГИС), позволила идентифицировать это место как Сак-Бахлан — название, означающее "земля белого ягуара" на языке майя.

"Это место считается последним пристанищем мая-лакадон-чоль, которые сбежали от разрушения своей столицы Лакам-Тун", — пояснил Лосада. Его карта, разработанная с помощью ArcGIS Pro, точно указала местоположение глубоко в биосферном заповеднике Монтес-Асулес.

Лакадон-чоль были ветвью цивилизации майя, которые когда-то жили вблизи Лагуна-Мирамар. После того, как их первоначальная столица была разрушена во время испанского завоевания, они сбежали в джунгли и основали Сак-Бахлан, где они оставались вне колониального контроля в течение более века.

К 1721 году город был заброшен, а джунгли медленно поглощали его постройки. Используя спутниковые данные, анализ растительности, моделирование рельефа и оценки древних возможностей передвижения людей, Лосада и его команда создали прогнозную карту, которая привела к первым археологическим исследованиям.

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Это открытие добавляет важного понимания того, как группы мая приспосабливались к колониальному давлению и защищали свою автономию.

Результаты исследований будут представлены в предстоящем документальном фильме Discovery Channel под названием "Открытие скрытого города мая: Сак-Бахлан", целью которого является повышение осведомленности о сохранении древних памятников в уязвимых экосистемах.

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