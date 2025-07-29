Ніхто не знає, чому вони там: вчені виявили гігантські кургани на дні Боденського озера

Археологи виявили таємничу групу кам'яних курганів під поверхнею Боденського озера, що викликало питання про їхнє походження та призначення. Ці споруди, 60 мільйонів каменів загальною вагою 80 000 тонн, простягаються по великій ділянці дна озера вздовж кордонів Німеччини, Австрії та Швейцарії.

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Масивні кам'яні кургани, вишикувані в майже суцільний ряд, простягаються на 15 кілометрів між Боттігхофеном і Романсхорном, приблизно за 200 метрів від сучасного берега Боденського озера. Кожен курган, діаметром до тридцяти метрів і висотою майже два метри, виглядає так, ніби побудований навмисно, пише Heritage Daily.

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Сімоне Бенгерель з Кантонального управління археології Тургау керувала ранніми дослідженнями, які набрали обертів після того, як під час розкопок поблизу Уттвіля під однією зі споруд вдалося виявити дерев'яні кілки.

Подальші розкопки поблизу Гюттінгена і Кесвіля дали подібні результати, підтвердивши штучне походження цих споруд. Хоча поодинокі кургани зафіксовані в записах ще в 1902 році, масштаби цього явища стали зрозумілими лише після сканування з високою роздільною здатністю.

Відтоді подібні підводні споруди знаходили вздовж баварського берега озера, а також в інших водоймах Швейцарії та Австрії. Радіовуглецеве датування дерев'яних елементів вказує на їх спорудження між 3100 і 3500 роками до н. е., що свідчить про те, що вони були побудовані в епоху неоліту.

Попри масштабні дослідження таких установ, як Бернський університет і Технічний університет Дармштадта, точна функція цих споруд залишається невідомою.

Мартін Вессельс з Інституту досліджень озер підсумував поточний консенсус, сказавши: "Ми дійшли висновку, що нічого не знаємо".

Учені мають кілька теорій, від церемоніальних платформ і місць поховання до оборонних систем і інструментів для відстеження рухів небесних тіл. Однією з найпоширеніших ідей є те, що кургани могли служити рибними розплідниками, і ця теорія розглядається через наявність подібних споруд у сусідніх озерах.

Однак сам масштаб — за оцінками, 60 мільйонів каменів загальною вагою 80 000 тонн — ставить під сумнів ймовірність того, що така трудомістка робота виконувалася виключно для риболовлі. Бенгерель зазначив, що необхідні зусилля значно перевищували б будь-які харчові вигоди.

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Оскільки споруди добре збереглися і не піддаються ризику природного руйнування, подальші дослідження на цей час відкладені, хоча робота може бути відновлена пізніше цього року.

Призначення курганів залишається незрозумілим, але їх розмір і однорідність вказують на масштабніше значення, яке ще не з'ясоване.

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