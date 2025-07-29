Без смартфонов и майнкрафта: ученые узнали, как развлекались дети эпохи палеолита

Большинство представляет палеолит как мир примитивного выживания — взрослые охотятся на мамонтов или изготавливают орудия в темных пещерах. Однако археологические находки раскрывают менее известную правду о жизни детей и подростков.

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Недавние находки дали исследователям новые представления о жизни доисторических детей. Антрополог Эйприл Новелл из Университета Виктории вместе с другими экспертами изучала пещерное искусство, орудия труда и места захоронения, чтобы лучше понять повседневную жизнь древних людей, пишет Discover.

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Например, в пещере Гаргас во Франции 27-тысячелетние наскальные рисунки содержат пометки, сделанные тремя детьми. В других местах, таких как пещера Нио, следы ног свидетельствуют о том, что дети играли в глубине пещер.

"Вы можете увидеть следы их беготни", — объясняет Новелл, указывая на признаки игр с грязевыми шариками и соревнований.

Палеолит, который длился примерно от 2,5 миллиона до 10 000 лет назад, делится на раннюю, среднюю и позднюю фазы. Именно во время поздней фазы Homo sapiens стал более заметным, хотя в этот период также жили другие виды людей, такие как Homo erectus и Homo neanderthalensis.

Исследования показывают, что от 40 до 65 процентов этих популяций составляли дети или подростки. Их следы, найденные вблизи мест, где забивали животных или изготавливали орудия труда, свидетельствуют об их присутствии во всех аспектах жизни.

Орудия, изготовленные неопытными руками, свидетельствуют о том, что дети практиковали эти навыки с раннего возраста, приобретая опыт путем имитации и экспериментов.

Жизнь была далеко не легкой. Окружающая среда представляла постоянную угрозу — хищные животные, болезни и случайные травмы были распространенным явлением. Однако то, как ранние люди относились к своим детям, свидетельствует о крепких эмоциональных связях и чувстве общности.

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На месте раскопок Ла-Мадлен во Франции археологи обнаружили могилу ребенка в возрасте от трех до семи лет, похороненного в одежде, вышитой бисером. Как отмечает Новелл, это свидетельствует о глубоком чувстве скорби и заботы о молодежи даже в таких суровых условиях.

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