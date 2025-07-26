Як КДБ скарби шукав: чому радянській агентурі не вдалося знайти королівські корони (фото)

У 1960 році радянські спецслужби отримали інформацію про те, що у Володимирі можуть бути заховані коштовності польських монархів.

Related video

Згідно з агентурним донесенням за підписом агента під псевдонімом "Давидов" польські офіцери заховали корони короля Ягайла і королеви Ядвіги, а також пояс і королівський жезл. Про це пише історик Володимир Бирчак у своєму блозі Archive artifacts.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

У донесенні зазначалося:

"Напередодні від'їзду, тобто 8.XI.1960 року, батько джерела, під великим секретом, розповів, що йому відомо, де знаходяться викрадені скарби (корони короля Ягелла і королеви Ядвіги, її пояс і королівський жезл) під час німецько-польської війни 1939 року".

Згідно з агентурним донесенням, за підписом агента під псевдонімом "Давидов", польські офіцери заховали корони короля Ягайла і королеви Ядвіги Фото: СБУ Ці предмети нібито перевозив маршал Польщі Едвард Ридз-Сміглий разом із трьома офіцерами Фото: СБУ

За словами батька джерела, ці предмети нібито перевозив маршал Польщі Едвард Ридз-Сміглий разом із трьома офіцерами. Один із них мав будинок у Володимирі. Коли автомобіль у них відібрали, вони вирішили закопати скарби на території садиби офіцера, поблизу двох грушевих дерев.

На той момент дерева вже не існували, але приблизне місце показувала жінка, яка мешкала на цій території. Вона неодноразово вночі перевіряла ділянку сталевим дротом, але вдень боялася шукати та копати, щоб не зацікавилися сусіди.

Ці предмети нібито перевозив маршал Польщі Едвард Ридз-Сміглий разом із трьома офіцерами Фото: Wikipedia

В одній із частин донесення згадується лист сестри цієї жінки з Польщі. Вона писала їй, що до неї прийшов один з офіцерів, які супроводжували Ридз-Сміглого, і розповів, де закопані скарби, і просив написати про це сестрі, щоб вона розкопала їх і поділилася з нею.

У донесенні зазначається, що джерело сказало батькові, що це схоже на легенду, він заперечив, а мати переконливо заявила, що вона особисто читала листи сестри з Польщі, в яких ясно і відкрито написано про все, що знаходиться в землі, і що це не легенда, а правда.

Попри ці листи та інформацію, радянські спецслужби не знайшли скарбів.

Що відомо про корону Ядвіги й чому її ніхто не знайде?

Королева Ядвіга, яка правила Польщею наприкінці XIV століття, була дружиною Владислава Ягайла. Вона вважається однією з ключових фігур династії Ягеллонів. Її корона, як і інші регалії польських монархів, була втрачена задовго до подій 1939 року.

На момент Другої світової війни жодних оригінальних корон Ягайла чи Ядвіги вже не існувало Фото: Wikipedia Королева Ядвіга, яка правила Польщею наприкінці XIV століття, була дружиною Владислава Ягайла Фото: Wikipedia

Історики вказують, що польські королівські клейноди були вивезені до Берліна, а згодом у 1809 році розібрані і переплавлені за наказом пруської влади. З отриманого золота у 1811 році було викарбувано монети, а дорогоцінні камені продано окремо.

Важливо

Скарб на $160 млн: 15 тисяч рідкісних монет, схованих від нацистів, йдуть з молотка (фото)

Таким чином, на момент Другої світової війни жодних оригінальних корон Ягайла чи Ядвіги вже не існувало. Ймовірно, джерело помилково приписувало цим предметам автентичність або йшлося про інші цінності, символічно названі "коронами".

Раніше Фокус писав про рідкісний скарб часів Тридцятилітньої війни.

А також ми розповідали про дивом вцілілий артефакт, який знайшли під час розкопок стародавнього поселення.Також ми розповідали про