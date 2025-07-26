Как КГБ сокровища искал: почему советской агентуре не удалось найти королевские короны (фото)

В 1960 году советские спецслужбы получили информацию о том, что во Владимире могут быть спрятаны драгоценности польских монархов.

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Согласно агентурному донесению за подписью агента под псевдонимом "Давыдов" польские офицеры спрятали короны короля Ягайло и королевы Ядвиги, а также пояс и королевский жезл. Об этом пишет историк Владимир Бирчак в своем блоге Archive artifacts.

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В донесении отмечалось:

"Накануне отъезда, то есть 8.XI.1960 года, отец источника, под большим секретом, рассказал, что ему известно, где находятся похищенные сокровища (короны короля Ягелла и королевы Ядвиги, ее пояс и королевский жезл) во время немецко-польской войны 1939 года".

Согласно агентурному донесению, за подписью агента под псевдонимом "Давыдов", польские офицеры спрятали короны короля Ягайло и королевы Ядвиги Фото: СБУ Эти предметы якобы перевозил маршал Польши Эдвард Ридз-Смиглый вместе с тремя офицерами Фото: СБУ

По словам отца источника, эти предметы якобы перевозил маршал Польши Эдвард Ридз-Смиглый вместе с тремя офицерами. Один из них имел дом во Владимире. Когда автомобиль у них отобрали, они решили закопать сокровища на территории усадьбы офицера, вблизи двух грушевых деревьев.

На тот момент деревьев уже не существовало, но приблизительное место показывала женщина, которая жила на этой территории. Она неоднократно ночью проверяла участок стальной проволокой, но днем боялась искать и копать, чтобы не заинтересовались соседи.

Эти предметы якобы перевозил маршал Польши Эдвард Ридз-Смиглый вместе с тремя офицерами Фото: Wikipedia

В одной из частей донесения упоминается письмо сестры этой женщины из Польши. Она писала ей, что к ней пришел один из офицеров, сопровождавших Рыдз-Смиглого, и рассказал, где закопаны сокровища, и просил написать об этом сестре, чтобы она раскопала их и поделилась с ней.

В донесении отмечается, что источник сказал отцу, что это похоже на легенду, он возразил, а мать убедительно заявила, что она лично читала письма сестры из Польши, в которых ясно и открыто написано обо всем, что находится в земле, и что это не легенда, а правда.

Несмотря на эти письма и информацию, советские спецслужбы не нашли сокровищ.

Что известно о короне Ядвиги и почему ее никто не найдет?

Королева Ядвига, которая правила Польшей в конце XIV века, была женой Владислава Ягайло. Она считается одной из ключевых фигур династии Ягеллонов. Ее корона, как и другие регалии польских монархов, была утрачена задолго до событий 1939 года.

На момент Второй мировой войны никаких оригинальных корон Ягайло или Ядвиги уже не существовало Фото: Wikipedia Королева Ядвига, которая правила Польшей в конце XIV века, была женой Владислава Ягайло Фото: Wikipedia

Историки указывают, что польские королевские клейноды были вывезены в Берлин, а затем в 1809 году разобраны и переплавлены по приказу прусских властей. Из полученного золота в 1811 году были отчеканены монеты, а драгоценные камни проданы отдельно.

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Таким образом, на момент Второй мировой войны никаких оригинальных корон Ягайло или Ядвиги уже не существовало. Вероятно, источник ошибочно приписывал этим предметам подлинность или речь шла о других ценностях, символически названных "коронами".

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