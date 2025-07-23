Сокровище на $160 млн: 15 тысяч редких монет, спрятанных от нацистов, уходят с молотка (фото)

Недавно обнаружили исторический клад, стоимость которого оценивается примерно в 160 миллионов долларов. Монеты, которые спрятали во время Второй мировой войны, чтобы защитить их от нацистских войск, насчитывает около 15 000 монет.

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Известная как "Коллекция путешественника", эта сокровищница появилась после краха фондового рынка в 1929 году. Европейский коллекционер и его жена посвятили свою жизнь собиранию наиболее исторически важных и редких монет со всей Европы и Америки, пишет Daily Galaxy.

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Каждая монета задокументирована с точными записями о происхождении и подлинности.

Когда в конце 1930-х годов угроза войны возросла, коллекционер закопал всю коллекцию, размещенную в сигарных коробках и алюминиевых футлярах, чтобы защитить ее от наступления нацистов. Позже он умер от инсульта, и монеты оставались нетронутыми, пока его наследники не нашли их более пятидесяти лет спустя.

каждая монета задокументирована с точными записями о происхождении и подлинности Фото: Flint Culture

Артуро Руссо, директор аукциона Numismatica Ars Classica (NAC), описал находку как "самую ценную нумизматическую коллекцию, которая когда-либо выставлялась на аукцион в полном объеме".

Первые торги монет уже состоялись в мае 2025 года, когда удалось продать часть британских монет общей стоимостью 7,5 миллионов долларов.

Многие монеты из коллекции не появлялись публично более 80 лет Фото: Flint Culture

Многие монеты из коллекции не появлялись публично более 80 лет, а некоторые ранее не были задокументированы, что делает их появление очень значимым как с исторической, так и с денежной точки зрения.

Среди самых интересных экспонатов коллекции — золотая монета номиналом 100 дукатов, отчеканенная в 1629 году при правлении Фердинанда III Габсбурга, весом 348,5 грамма и оцененная в 1,35 миллиона долларов.

Еще одна выдающаяся монета — 70 дукатов, выпущенная польским королем Сигизмундом III в 1621 году, весом 243 грамма и стоимостью примерно 471 700 долларов.

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В течение трех лет на следующих аукционах будут представлены дополнительные части Коллекции путешественника, охватывающей более 100 регионов по всему миру.

Ожидается, что это событие привлечет внимание не только элитных коллекционеров, но и историков, заинтересованных в историях и наследии, воплощенных в этих редких монетах.

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