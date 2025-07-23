Скарб на $160 млн: 15 тисяч рідкісних монет, схованих від нацистів, йдуть з молотка (фото)

Нещодавно виявили історичний скарб, вартість якого оцінюється приблизно в 160 мільйонів доларів. Монети, які заховали під час Другої світової війни, щоб захистити їх від нацистських військ, налічує близько 15 000 монет.

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Відома як "Колекція мандрівника", ця скарбниця з'явилася після краху фондового ринку в 1929 році. Європейський колекціонер і його дружина присвятили своє життя збиранню найбільш історично важливих і рідкісних монет з усієї Європи та Америки, пише Daily Galaxy.

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Кожна монета задокументована з точними записами про походження та автентичність.

Коли наприкінці 1930-х років загроза війни зросла, колекціонер закопав всю колекцію, розміщену в сигарних коробках та алюмінієвих футлярах, щоб захистити її від наступу нацистів. Пізніше він помер від інсульту, і монети залишалися недоторканими, поки його спадкоємці не знайшли їх понад п'ятдесят років потому.

ожна монета задокументована з точними записами про походження та автентичність Фото: Flint Culture

Артуро Руссо, директор аукціону Numismatica Ars Classica (NAC), описав знахідку як "найціннішу нумізматичну колекцію, яка коли-небудь виставлялася на аукціон у повному обсязі".

Перші торги монет вже відбулися у травні 2025 року, коли вдалося продати частину британських монет загальною вартістю 7,5 мільйонів доларів.

Багато монет з колекції не з'являлися публічно понад 80 років Фото: Flint Culture

Багато монет з колекції не з'являлися публічно понад 80 років, а деякі раніше не були задокументовані, що робить їх появу дуже значущою як з історичного, так і з грошового погляду.

Серед найцікавіших експонатів колекції — золота монета номіналом 100 дукатів, викарбувана в 1629 році за правління Фердинанда III Габсбурга, вагою 348,5 грама і оцінена в 1,35 мільйона доларів.

Ще одна видатна монета — 70 дукатів, випущена польським королем Сигізмундом III у 1621 році, вагою 243 грами і вартістю приблизно 471 700 доларів.

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Упродовж трьох років на наступних аукціонах будуть представлені додаткові частини Колекції мандрівника, що охоплює понад 100 регіонів по всьому світу.

Очікується, що ця подія приверне увагу не тільки елітних колекціонерів, а й істориків, зацікавлених в історіях та спадщині, втілених у цих рідкісних монетах.

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