Такий тільки один: археологи знайшли ритуальний шолом із чистого золота (фото)

Стародавній золотий шолом, знайдений на півдні Іраку, дає рідкісну можливість зазирнути в похоронні звичаї стародавньої Месопотамії. Артефакт виявили у 1927 році під час розкопок на Королівському кладовищі в Урі, у гробниці, яка належала аристократу.

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Британський археолог сер Леонард Вуллі очолював розкопки, під час яких вдалося виявити шолом, який мав складну форму, що імітувала зачіску власника, з заплетеним пучком і відкритими вухами. Серед похоронних речей були золоті кинджали, алебастрові вази та золота чаша з написом "Мескаламдуг", що означає "герой доброї землі", пише Live Science.

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Хоча це ім'я історично пов'язане з шумерським царем, Вуллі припустив, що скромні розміри поховання вказують на високий статус — можливо, це був нащадок знаменитого правителя.

Фото: Вікіпедія

Шолом, виготовлений з одного листа 15-каратного золота, пізніше був відтворений ювеліром початку XX століття Джеймсом Огденом для Британського музею та Пенсильванського музею.

Огден зазначив у своїх записах 1928 року, що артефакт був "в натуральну величину" і, ймовірно, мав церемоніальне призначення. Головний убір висотою 22,7 см мав невеликі отвори, які, як вважається, кріпили тканинну підкладку та підборідний ремінь.

Цей артефакт відрізняється від простіших мідних шоломів, які носили піхотинці того часу. Його стиль дуже схожий на шоломи, які носили такі правителі, як Еаннатум і Саргон Великий, що свідчить про його символічне, а не функціональне призначення.

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Хоча власник шолома залишається невідомим, його майстерність виготовлення та контекст роблять його одним з найстаріших церемоніальних шоломів, які коли-небудь були знайдені, демонструючи багату матеріальну культуру Першої династії Ура.

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