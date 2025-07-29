Ні Риму, ні Греції тоді не було: у Туреччині розкопали найдавніші скляні артефакти (фото)

Археологи виявили артефакти, які змінюють наше уявлення про стародавні технології та культурний обмін у бронзовому віці. На місці розкопок Бюклюкале дослідники розкопали древні скляні предмети.

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Під час розкопок археологи знайшли грушоподібну скляну пляшку та темно-синій кулон, що датуються пізнім періодом Карум або раннім періодом Стародавнього Хетського царства (XVII-XVI століття до н. е.). Ці артефакти є одними з найдавніших скляних предметів, виявлених у Центральній Анатолії, пише Arkeonews.

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Пляшка, прикрашена зигзагоподібними візерунками, відображає месопотамські дизайни з Нузі та Ассура. Хоча стиль здається іноземним, ізотопні тести вказують на місцеве виробництво.

Ця знахідка натякає на раніше невідоме склоробне підприємство в регіоні, що порушує нові питання про роль Анатолії в ранніх технологічних розробках.

Ця знахідка натякає на раніше невідоме склоробне підприємство в регіоні Фото: Japanese Institute of Anatolian Archaeology

Іншою важливою знахідкою є дископодібний кулон, схожий на предмети, пов'язані з богинею Іштар. Такі кулони, які часто зустрічаються в месопотамських храмах використовували в ритуалах.

Його наявність у Бюклюкале вказує на культурні зв'язки з хуррійськими традиціями і свідчить про те, що релігійні обряди, пов'язані з Іштар, могли впливати на місцеву еліту.в

Ці артефакти є одними з найдавніших скляних предметів, виявлених у Центральній Анатолії Фото: Japanese Institute of Anatolian Archaeology

Додаткові знахідки включають дві підземні комори, заповнені більш ніж 6000 мініатюрних чаш, а також церемоніальні предмети, такі як мармурові голови пантер, прикраси з лазуриту і шкаралупи страусиних яєць.

Археоботанічні дані виявили немісцеві символічні рослини, такі як кунжут і диня, що свідчить про великомасштабні церемоніальні зібрання, в яких, можливо, брали участь тисячі людей.

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Знахідки з Бюклюкале дають нове уявлення про період великих змін в Анатолії, від економіки, заснованої на торгівлі, до імперських структур під контролем хетів.

Наявність виробленого місцево скла демонструє важливість цього місця для розуміння подій бронзового віку.

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