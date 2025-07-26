Одна з найцікавіших знахідок: студентка виявила древню голову статуї на фермі (фото)

На острові Розей в архіпелазі Оркнейські острови, Шотландія, археологи виявили надзвичайну знахідку — витончено вирізьблену кам'яну голову.

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Розкопки, проведені Університетом Північно-Шотландського нагір'я та островів і Інститутом археології UHI, зосередилися навколо ферми Скайл, яка відома своїми середньовічними руїнами. Виявлений артефакт дає цікаві підказки про середньовічне минуле цього місця та можливі зв'язки з величними спорудами, зокрема із Собором Святого Магнуса, пише Arkeonews.

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Знахідку зробила студентка Кеті Джосс, яка відкопала невеликий шматок червоного пісковику з обличчям людини. Із заплющеними очима, асиметричними бровами та витончено висіченим волоссям, різьблення передає спокійний, реалістичний вираз лиця.

Докторка Сара Джейн Гіббон сказала: "Це така захоплююча знахідка. Протягом багатьох років розкопок у Скайлі та Вірку — сусідній вежі — ми виявили багато ретельно оброблених фрагментів червоного пісковику, але нічого подібного до цього".

Дослідники припускають, що артефакт походить з острова Едей, Шотландія, адже знахідка схожа на матеріал, використаний у сусідніх церковних будівлях, таких як стара парафіяльна церква Святої Марії.

Артефакт виявили в кутку споруди, яку прибудували до основного середньовічного комплексу через деякий час

Заплющені очі, асиметричні брови та лагідна посмішка передають дивовижну індивідуальність та характер — набагато вишуканіші, ніж у багатьох подібних різьбленнях того ж періоду. Однією з помітних особливостей є зламаний ніс — його пошкодження, ймовірно, є результатом вандалізму або нещасного випадку.

"Ми не знаємо, чи це сталося випадково, чи є результатом навмисного іконоборства, — сказала науковиця. — Решта голови ціла, що робить її ще загадковішою".

Артефакт виявили в кутку споруди, яку прибудували до основного середньовічного комплексу через деякий час. Ці споруди, включаючи квадратну і прямокутну будівлі з метровими стінами, можна вважати частиною пізньосередньовічного фермерського комплексу. Одна з них, двоповерхова прямокутна споруда із зовнішніми сходами, могла служити великим складом або адміністративною будівлею.

На місці розкопок археологи виявили численні архітектурні фрагменти, виготовлені з того самого червоного пісковику. Це дозволяє припустити, що на цьому місці колись знаходилася важлива споруда.

Подальші дослідження включатимуть порівняльні аналізи з середньовічними різьбленнями, знайденими на Оркнейських островах, зокрема в Соборі Святого Магнуса, щоб з'ясувати художні впливи, архітектурні зв'язки та можливі дати створення голови Скайла.

У міру продовження розкопок різьблена кам'яна голова виділяється як одна з найцікавіших знахідок на сьогодні — загадковий символ багатошарового та мінливого минулого Оркнейських островів.

Острів Розей

Скелі в затоці Савіскайлл, що виходять на північ Фото: Вікіпедія

Острів Розей невеликий за розміром і з горбистою місцевістю. Він розташований на північ від Мейнленда, найбільшого острова Оркнейських островів Шотландії. Острів Розей належить до Території особливого наукового значення, а також тут знаходиться заповідник Королівського товариства охорони птахів.

Вважається, що перше поселення тут заснували в період неоліту. Також тут виявили спалені кургани бронзової доби, кранноги (дерев'яні платформи, які споруджували в період неоліту на мілководді в місцевих озерах) та брохи (круглі фортечні споруди, зведені без використання скріплювального розчину) залізної доби, поховання вікінгів у човнах, залишки середньовічної церкви та величного маєтку в Трамленді.

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На території Розея зараз ідентифіковано понад 100 археологічних пам'яток. Через таку історичну різноманітність та важливість острів називають "Єгиптом півночі" ("Egypt of the north").

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