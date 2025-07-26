Одна из самых интересных находок: студентка обнаружила древнюю голову статуи на ферме (фото)

На острове Розей в архипелаге Оркнейские острова, Шотландия, археологи обнаружили необычайную находку — изящно вырезанную каменную голову.

Related video

Раскопки, проведенные Университетом Северо-Шотландского нагорья и островов и Институтом археологии UHI, сосредоточились вокруг фермы Скайл, которая известна своими средневековыми руинами. Обнаруженный артефакт дает интересные подсказки о средневековом прошлом этого места и возможных связях с величественными сооружениями, в частности с Собором Святого Магнуса, пишет Arkeonews.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Находку сделала студентка Кэти Джосс, которая откопала небольшой кусок красного песчаника с лицом человека. С закрытыми глазами, асимметричными бровями и изящно высеченными волосами, резьба передает спокойное, реалистичное выражение лица.

Доктор Сара Джейн Гиббон сказала: "Это такая захватывающая находка. В течение многих лет раскопок в Скайле и Вирке — соседней башне — мы обнаружили много тщательно обработанных фрагментов красного песчаника, но ничего подобного этому".

Исследователи предполагают, что артефакт происходит с острова Эдей, Шотландия, ведь находка похожа на материал, использованный в соседних церковных зданиях, таких как старая приходская церковь Святой Марии.

Артефакт обнаружили в углу сооружения, которое пристроили к основному средневековому комплексу через некоторое время

Закрытые глаза, асимметричные брови и ласковая улыбка передают удивительную индивидуальность и характер — гораздо более изысканные, чем во многих подобных резьбах того же периода. Одной из заметных особенностей является сломанный нос — его повреждение, вероятно, является результатом вандализма или несчастного случая.

"Мы не знаем, произошло ли это случайно или является результатом намеренного иконоборчества, — сказала ученая, — Остальная голова цела, что делает ее еще более загадочной".

Артефакт обнаружили в углу сооружения, которое пристроили к основному средневековому комплексу через некоторое время. Эти сооружения, включая квадратное и прямоугольное здания с метровыми стенами, можно считать частью позднесредневекового фермерского комплекса. Одно из них, двухэтажное прямоугольное сооружение с внешней лестницей, могло служить большим складом или административным зданием.

На месте раскопок археологи обнаружили многочисленные архитектурные фрагменты, изготовленные из того самого красного песчаника. Это позволяет предположить, что на этом месте когда-то находилось важное сооружение.

Дальнейшие исследования будут включать сравнительные анализы со средневековыми резьбами, найденными на Оркнейских островах, в частности в Соборе Святого Магнуса, чтобы выяснить художественные влияния, архитектурные связи и возможные даты создания головы Скайла.

По мере продолжения раскопок резная каменная голова выделяется как одна из самых интересных находок на сегодня — загадочный символ многослойного и изменчивого прошлого Оркнейских островов.

Остров Разей

Скалы в заливе Савискайлл, выходящие на север Фото: Википедия

Остров Разей небольшой по размеру и с холмистой местностью. Он расположен к северу от Мейнленда, самого большого острова Оркнейских островов Шотландии. Остров Разей относится к Территории особого научного значения, а также здесь находится заповедник Королевского общества охраны птиц.

Считается, что первое поселение здесь основали в период неолита. Также здесь обнаружили сожженные курганы бронзового века, кранноги (деревянные платформы, которые сооружали в период неолита на мелководье в местных озерах) и брохи (круглые крепостные сооружения, возведенные без использования скрепляющего раствора) железного века, захоронения викингов в лодках, остатки средневековой церкви и величественного поместья в Трамленде.

Важно

Ели детей и не только: исследователи сделали жуткое открытие в испанской пещере (фото)

На территории Разея сейчас идентифицировано более 100 археологических памятников. Из-за такого исторического разнообразия и важности остров называют "Египтом севера" ("Egypt of the north").

Ранее Фокус писал о тайном городе майя, который археологи раскопали в Мексике. По мнению ученых, именно в нем скрывались последние свободные майя.

А также мы рассказывали о гробнице тайной жены Фридриха-Вильгельма II. Ее нашли во время реставрационных работ в церкви дворца в городе Бух в Германии.