Ни Рима, ни Греции тогда не было: в Турции раскопали древнейшие стеклянные артефакты (фото)

Археологи обнаружили артефакты, которые меняют наше представление о древних технологиях и культурном обмене в бронзовом веке. На месте раскопок Бюклюкале исследователи раскопали древние стеклянные предметы.

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Во время раскопок археологи нашли грушевидную стеклянную бутылку и темно-синий кулон, датируемые поздним периодом Карум или ранним периодом Древнего Хеттского царства (XVII-XVI века до н. э.). Эти артефакты являются одними из древнейших стеклянных предметов, обнаруженных в Центральной Анатолии, пишет Arkeonews.

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Бутылка, украшенная зигзагообразными узорами, отражает месопотамские дизайны из Нузи и Ассура. Хотя стиль кажется иностранным, изотопные тесты указывают на местное производство.

Эта находка намекает на ранее неизвестное стеклодельное предприятие в регионе, что поднимает новые вопросы о роли Анатолии в ранних технологических разработках.

Эта находка намекает на ранее неизвестное стеклодельное предприятие в регионе Фото: Japanese Institute of Anatolian Archaeology

Другой важной находкой является дискообразный кулон, похожий на предметы, связанные с богиней Иштар. Такие кулоны, которые часто встречаются в месопотамских храмах использовали в ритуалах.

Его наличие в Бюклюкале указывает на культурные связи с хуррийскими традициями и свидетельствует о том, что религиозные обряды, связанные с Иштар, могли оказывать влияние на местную элиту.в

Эти артефакты являются одними из древнейших стеклянных предметов, обнаруженных в Центральной Анатолии Фото: Japanese Institute of Anatolian Archaeology

Дополнительные находки включают две подземные кладовые, заполненные более чем 6000 миниатюрных чаш, а также церемониальные предметы, такие как мраморные головы пантер, украшения из лазурита и скорлупы страусиных яиц.

Археоботанические данные обнаружили неместные символические растения, такие как кунжут и дыня, что свидетельствует о крупномасштабных церемониальных собраниях, в которых, возможно, участвовали тысячи людей.

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Находки из Бюклюкале дают новое представление о периоде больших изменений в Анатолии, от экономики, основанной на торговле, к имперским структурам под контролем хеттов.

Наличие произведенного местно стекла демонстрирует важность этого места для понимания событий бронзового века.

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