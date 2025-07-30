Слава на весь Египет: в гробнице неизвестного принца нашли потустороннюю дверь (фото)
В Египте археологи обнаружили гробницу, которой более 4000 лет. Благодаря этой находке, ученые раскрыли подробности о древних погребальных обычаях и возможной царской особе, ранее неизвестной истории.
Исследователи нашли гробницу в Саккаре, древнем некрополе вблизи Каира. Захоронение включает уникальное массивное сооружение, которое, как считается, имело символическое и духовное значение для древних египтян, пишет Mirror.
У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!
Внутри команда археологов под руководством бывшего министра древностей доктора Захи Хавасса обнаружила фальшивую дверь из розового гранита, самую большую из когда-либо найденных в Египте.
Дверь высотой 4,5 метра и шириной 1,15 метра, судя по всему, обозначает гробницу принца Усерефре, упоминаний о котором до сих пор не было в исторических записях. Надписи описывают принца с такими престижными титулами, как наследный принц, королевский писарь, судья и правитель регионов Буто и Нехбет.
"Мы даже не знали о его существовании", — сказал почетный профессор египтологии в Университете Торонто Рональд Лепрохон. Резьба также связывает Усерефре с фараоном Усеркафом, основателем Пятой династии Египта.
По словам доктора Мелани Питкин из Кембриджского университета, такие двери служили символическими воротами для жизненной силы умершего, или "ка", чтобы переходить между миром живых и загробной жизнью.
Фальшивые двери были распространены в гробницах элиты, но этот пример выделяется не только своим размером и материалом, но и духовным назначением. Родственники и священники оставляли на этом месте жертвы в виде еды и напитков, проговаривая имя умершего и его достижения, чтобы подпитать его ка в духовном мире.
Археологи также обнаружили 13 стульев с высокими спинками, каждый из которых был вырезан из того самого редкого розового гранита. Это уникальная особенность, поскольку большинство фальшивых дверей обычно изготавливались из известняка.Важно
Усилия, необходимые для добычи и транспортировки гранита из Асуана, находящегося в 650 километрах, свидетельствуют о том, что принц Усерефре занимал высокое положение в королевской семье.
Ранее Фокус писал о жутком открытии, которое исследователи сделали в испанской пещере.
А также мы рассказывали о гробнице тайной жены Фридриха-Вильгельма II.