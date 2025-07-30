Слава на весь Єгипет: у гробниці невідомого принца знайшли потойбічні двері (фото)

У Єгипті археологи виявили гробницю, якій понад 4000 років. Завдяки цій знахідці, вчені розкрили подробиці про стародавні похоронні звичаї та можливу царську особу, раніше невідому історії.

Related video

Дослідники знайшли гробницю у Саккарі, стародавньому некрополі поблизу Каїра. Поховання включає унікальну масивну споруду, яка, як вважається, мала символічне і духовне значення для стародавніх єгиптян, пише Mirror.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Усередині команда археологів під керівництвом колишнього міністра старожитностей доктора Захі Хавасса виявила фальшиві двері з рожевого граніту, найбільші з коли-небудь знайдених в Єгипті.

Археологи виявили фальшиві двері з рожевого граніту, найбільші з коли-небудь знайдених в Єгипті Фото: Ministry of Tourism and Antiquities

Двері висотою 4,5 метра і шириною 1,15 метра, судячи з усього, позначають гробницю принца Усерефре, згадок про якого досі не було в історичних записах. Написи описують принца з такими престижними титулами, як спадковий принц, королівський писар, суддя та правитель регіонів Буто і Нехбет.

"Ми навіть не знали про його існування", — сказав почесний професор єгиптології в Університеті Торонто Рональд Лепрохон. Різьблення також пов'язують Усерефре з фараоном Усеркафом, засновником П'ятої династії Єгипту.

За словами доктора Мелані Піткін з Кембриджського університету, такі двері служили символічними воротами для життєвої сили померлого, або "ка", щоб переходити між світом живих і загробним життям.

Фальшиві двері були поширені в гробницях еліти, але цей приклад виділяється не тільки своїм розміром і матеріалом, але й духовним призначенням. Родичі та священики залишали на цьому місці жертви у вигляді їжі та напоїв, промовляючи ім'я померлого та його досягнення, щоб підживити його ка в духовному світі.

Археологи також виявили 13 стільців з високими спинками, кожен з яких був вирізаний з того самого рідкісного рожевого граніту. Це унікальна особливість, оскільки більшість фальшивих дверей зазвичай виготовлялися з вапняку.

Важливо

Їм 12 000 років: археологи розкопали невідомі споруди на південному сході Туреччини (фото)

Зусилля, необхідні для видобутку та транспортування граніту з Асуана, що знаходиться за 650 кілометрів, свідчать про те, що принц Усерефре займав високе становище в королівській родині.

Раніше Фокус писав про моторошне відкриття, яке дослідники зробили в іспанській печері.

А також ми розповідали про гробницю таємної дружини Фрідріха-Вільгельма II.