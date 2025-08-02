Перше свідчення: в Ессексі металошукачем знайшли рідкісний золотий кулон (фото)

Рідкісний золотий кулон, який датується VI століттям, знайшли поблизу села Такстед в Ессексі. Артефакт виявили за допомогою металошукача і нещодавно класифікували як скарб.

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Експерти визначили цей предмет як псевдовизантійський монетний кулон — високоякісну імітацію золотого соліда, випущеного імператором Юстиніаном II між 565 і 578 роками н. е. За словами Лорі Роджерсон, офіцерки зв'язку з питань знахідок графства Ессекс, "ця знахідка повністю змінює те, що ми думали про Ессекс на той час", пише Arkeonews.

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Вона зазначила, що через відсутність письмових джерел цього періоду такі предмети стають надзвичайно важливими для реконструкції соціального ландшафту.

Підвіска, яку перетворили на прикрасу, має петлю для підвішування з п'ятьма чіткими ребрами Фото: Colchester and Ipswich Museum Services

Підвіска, яку перетворили на прикрасу, має петлю для підвішування з п'ятьма чіткими ребрами — стилістичний елемент, типовий для кінця VI — початку VII століття. Дизайн підвіски свідчить про те, що її носили портретом імператора назовні, а зношена зворотна сторона вказує на тривалий контакт зі шкірою власника.

На аверсі підвіски зображений імператор у шоломі та обладунках, з написом "DN IVSTINVS PP AVG" — латиною "Наш Господь Юстин, Вічний Август".

На звороті сидяча фігура, що символізує Константинополь, тримає скіпетр і глобус з хрестом, з написом "VICTORIA AVGGG" і знаком монетного двору, що вказує на те, що він був зроблений за зразком монет з монетного двору Константинополя.

Хоча подібні псевдоімперські монетні підвіски раніше знаходили у Кенті, Норфолку та Саффолку, це перша знахідка такого роду, зареєстрована в Ессексі. Ця рідкість робить знахідку особливо важливою для місцевих істориків і археологів.

Кулон поповнює зростаючу кількість знахідок раннього середньовіччя високого статусу в Ессексі, таких як князівське поховання Пріттлвелл, виявлене в 2003 році поблизу Саутенд-он-Сі, та елітні предмети, знайдені в Колчестері, Челмсфорді та Еппінг-Форест.

Ці знахідки ставлять під сумнів попередні припущення про ранньосередньовічну невідомість графства та демонструють важливість археологічних досліджень, що проводяться за ініціативою громади.

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Завдяки планам щодо придбання підвіски музеєм Саффрон-Уолден, вона не тільки збагатить регіональні колекції, але й слугуватиме нагадуванням про складні, заможні суспільства, які колись формували цю частину Британії.

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