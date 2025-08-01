На страже границ империи: в хорватском селе нашли древнюю римскую башню (фото)
Археологи обнаружили остатки сторожевой башни римской эпохи, которая играла важную роль в защите северной границы империи вдоль реки Дунай. Здание, которому почти 1800 лет, использовали для наблюдения и военной связи.
По данным группы археологов под руководством Марко Диздара из Института археологии в Загребе, сторожевая башня была построена в конце II века н. э. и использовалась вплоть до III века, пишет Live Science.
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Артефакты, найденные на месте раскопок, в частности римское военное снаряжение, броши и керамика, свидетельствуют о том, что сооружение использовалось во время Маркоманских войн во времена императора Марка Аврелия.
Эти конфликты, продолжавшиеся с 166 по 180 год н. э., включали столкновения римлян с германскими племенами, такими как маркоманы, и кочевыми группами, такими как сарматы.
Исследователи установили, что эта башня была частью более широкой сети укреплений, построенных для защиты Дунайского лимеса, укрепленной границы, обозначавшей границу римского контроля. Ее расположение в селе Мохово, окруженном глубокими природными оврагами, предоставляло оборонительные преимущества и прямой визуальный контакт с соседними форпостами.
Здание имело размеры примерно 40 на 30 метров и имело оборонительные рвы, деревянную ограду и центральное здание. Связь между башнями, расположенными на расстоянии 2-3 километра друг от друга, позволяла быстро оповещать гарнизоны, расположенные примерно в 12 километрах в Илоке и Сотине.
Первоначальные исследования, проведенные в период с 2003 по 2023 год, обнаружили несколько объектов на возвышенных берегах реки, но только после геомагнитного сканирования в 2020 году и пробных раскопок в 2024 году была подтверждена функция объекта в Мохово. Полномасштабные раскопки были проведены в апреле 2025 года.
Башня, судя по всему, прошла три этапа строительства, что свидетельствует о длительном периоде использования и ремонта. К IV веку она, вероятно, была заменена меньшим фортификационным сооружением.
Диздар также отметил историческое значение этого места, отметив наличие свидетельств о поселениях, датируемых медным, бронзовым, железным и средневековым периодами.
Эта находка дает редкие представления о пограничных оборонительных сооружениях Римской империи. По мере роста геополитической напряженности в поздней античности эти башни не только обеспечивали наблюдение, но и были ответом империи на меняющиеся угрозы.
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