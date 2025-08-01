На страже границ империи: в хорватском селе нашли древнюю римскую башню (фото)

Археологи обнаружили остатки сторожевой башни римской эпохи, которая играла важную роль в защите северной границы империи вдоль реки Дунай. Здание, которому почти 1800 лет, использовали для наблюдения и военной связи.

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По данным группы археологов под руководством Марко Диздара из Института археологии в Загребе, сторожевая башня была построена в конце II века н. э. и использовалась вплоть до III века, пишет Live Science.

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Артефакты, найденные на месте раскопок, в частности римское военное снаряжение, броши и керамика, свидетельствуют о том, что сооружение использовалось во время Маркоманских войн во времена императора Марка Аврелия.

Эти конфликты, продолжавшиеся с 166 по 180 год н. э., включали столкновения римлян с германскими племенами, такими как маркоманы, и кочевыми группами, такими как сарматы.

Фото: Institute of Archaeology, Zagreb, Croatia, photo by S. Stingl and H. Jambrek

Исследователи установили, что эта башня была частью более широкой сети укреплений, построенных для защиты Дунайского лимеса, укрепленной границы, обозначавшей границу римского контроля. Ее расположение в селе Мохово, окруженном глубокими природными оврагами, предоставляло оборонительные преимущества и прямой визуальный контакт с соседними форпостами.

Здание имело размеры примерно 40 на 30 метров и имело оборонительные рвы, деревянную ограду и центральное здание. Связь между башнями, расположенными на расстоянии 2-3 километра друг от друга, позволяла быстро оповещать гарнизоны, расположенные примерно в 12 километрах в Илоке и Сотине.

Первоначальные исследования, проведенные в период с 2003 по 2023 год, обнаружили несколько объектов на возвышенных берегах реки, но только после геомагнитного сканирования в 2020 году и пробных раскопок в 2024 году была подтверждена функция объекта в Мохово. Полномасштабные раскопки были проведены в апреле 2025 года.

Башня, судя по всему, прошла три этапа строительства, что свидетельствует о длительном периоде использования и ремонта. К IV веку она, вероятно, была заменена меньшим фортификационным сооружением.

Диздар также отметил историческое значение этого места, отметив наличие свидетельств о поселениях, датируемых медным, бронзовым, железным и средневековым периодами.

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Эта находка дает редкие представления о пограничных оборонительных сооружениях Римской империи. По мере роста геополитической напряженности в поздней античности эти башни не только обеспечивали наблюдение, но и были ответом империи на меняющиеся угрозы.

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