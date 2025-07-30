Когда империя сломалась: как варвары, папы и голод изменили Рим навсегда

После падения Римской империи ее столица, Рим, столкнулась со спадом населения, внутренними религиозными конфликтами и вторжениями. Как отмечают исследователи, город стал полем битвы за власть и одновременно символом устойчивости на протяжении веков.

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Когда в 476 году н. э. Западная Римская империя распалась, город Рим потерял статус столицы огромного имперского государства. Но он не исчез, а пережил десятилетия политических потрясений, сокращения населения и конфликтов, пишет Live Science.

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Борьба за власть

После того как последний император Западной Римской империи Ромул Август был вынужден отречься от престола под давлением Одоакра — германского вождя, который захватил власть, но отказался от императорского титула — Рим вошел в период нестабильности.

Тремиссис Ромула Августа Фото: Википедия

В 488 году Теодорих, король остготов и основатель Итальянского королевства, начал завоевание Италии, победив и в конце концов убив Одоакра. Как правитель, Теодорих стремился сохранить наследие Рима. По словам Джона Арнольда, доцента Университета Талси, король финансировал общественные развлечения, поддерживал древние памятники и раздавал зерно жителям города.

Однако внутренние проблемы не закончились. Противоречивые выборы папы в 498 году вызвали раскол, что привело к насилию на улицах и призывам к вмешательству Теодориха. В городе также часто происходили антисемитские беспорядки, поскольку растущая религиозная напряженность способствовала нестабильности в обществе.

Византийское отвоевание и последующий упадок.

Смерть Теодориха в 526 году ознаменовала начало нового этапа для Рима. В 535 году восточноримский император Юстиниан I начал военную кампанию с целью отвоевания Италии. Рим стал местом ожесточенных боев между византийскими войсками и остготами.

монеты Теодориха Великого Фото: Википедия

Исторические записи свидетельствуют, что к 547 году город был настолько разорен войной, что в течение недель стоял пустым. Хотя это, вероятно, преувеличение, но само описание отражает серьезное обезлюдение того времени.

Византийцы отвоевали Рим в 554 году, но стабильность оставалась недостижимой. В 568 году лангобарды вторглись в Италию и захватили значительную территорию, хотя им не удалось взять сам Рим, несмотря на неоднократные осады, как отмечает историк Хендрик Дэй.

На пороге конца света

В IV веке Рим был городом с миллионным населением, но в начале 500-х годов его население сократилось примерно до 80 000, а к концу VI века еще больше уменьшилось. По словам профессора Йельского университета Ноэля Ленски, рабы все еще были частью городского населения. К разрушениям войны добавились голод, климатические изменения и вспышки бубонной чумы.

Историк Джон Арнольд отметил, что эти кризисы были настолько серьезными, что многие, включая Папу Григория I, верили в приближение конца света.

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Несмотря на все эти события, Рим выжил. Хотя город уже не был политической столицей мира, он превратился в важный религиозный и культурный центр и до сих пор привлекает посетителей со всего мира.

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