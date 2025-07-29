Нашли возле библейского города: раскопана древняя мастерская по изготовлению кремневых лезвий (фото)

Археологи нашли мастерскую по изготовлению кремневых лезвий, которой 5500 лет. Эта находка, сделанная во время недавних раскопок в Кирьят-Гате, дает важные подсказки о технологических знаниях и социальных системах ранних городских поселений в этом регионе.

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Мастерскую, расположенную на месте Нахаль-Комем, раскопала команда исследователей под руководством ученых из Израильского управления древностей (IAA). По словам исследователей, это первый центр производства орудий такого типа, найденный в Израиле, пишет Arkeonews.

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Археологи обнаружили группу крупных кремневых сердечников и точно сформированных лезвий, которые, как считается, изготовлены с помощью техники откалывания.

"Эти лезвия не были случайными творениями, — заявили исследователи, — их производство требовало чрезвычайно высокого уровня мастерства. Это был профессиональный, промышленный процесс".

Археологи обнаружили группу крупных кремневых сердечников и точно сформированных лезвий Фото: Emil Aladjem, Israel Antiquities Authority

Использованный метод, который, вероятно, предусматривал использование механического устройства, похожего на рычаг, позволял рабочим изготавливать однородные лезвия задолго до того, как металлические инструменты стали стандартом.

Эти лезвия использовались для практических целей, таких как сбор урожая и забой скота, и могли конкурировать с ранними металлическими инструментами.

Фото: Emil Aladjem, Israel Antiquities Authority

Это место функционировало как главный региональный центр производства и распределения, вероятно, поставляя кремневые лезвия по всему Леванту. П

поселение, которое простиралось более чем на полкилометра, содержало сотни выложенных глиняным кирпичом ям, которые использовались для хранения, мастерских и ритуальных действий — ранний пример организованной общественной жизни и планирования ресурсов.

Место расположения также имеет историческое значение. Оно находится вблизи древнего города Гат, родиной филистимлянского воина Голиафа из библейского повествования.

Примечательно, что в Библии упоминается, что израильтяне не имели железного оружия во времена правления царя Саула, тогда как это недавно обнаруженное место показывает, что высокоэффективные каменные инструменты уже производились тысячелетиями ранее.

Эти раскопки демонстрируют масштабы инноваций и специализации, существовавших до появления металлических инструментов. Исследователи считают, что это ставит под сомнение давние предположения о развитии ранней городской экономики и технологических возможностей.

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Артефакты из мастерской будут выставлены в Национальном кампусе археологии Израиля имени Джея и Джени Шоттенштейн в Иерусалиме, что даст возможность общественности ближе ознакомиться с этим древним достижением.

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