Знайшли біля біблійного міста: розкопано древню майстерню з виготовлення крем'яних лез (фото)

Археологи знайшли майстерню з виготовлення крем'яних лез, якій 5500 років. Ця знахідка, зроблена під час недавніх розкопок у Кір'ят-Гаті, дає важливі підказки про технологічні знання та соціальні системи ранніх міських поселень у цьому регіоні.

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Майстерню, розташовану на місці Нахаль-Комем, розкопала команда дослідників під керівництвом вчених з Ізраїльського управління старожитностей (IAA). За словами дослідників, це перший центр виробництва знарядь такого типу, знайдений в Ізраїлі, пише Arkeonews.

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Археологи виявили групу великих крем'яних сердечників і точно сформованих лез, які, як вважається, виготовлені за допомогою техніки відколювання.

"Ці леза не були випадковими творіннями, — заявили дослідники. — Їх виробництво вимагало надзвичайно високого рівня майстерності. Це був професійний, промисловий процес".

Археологи виявили групу великих крем'яних сердечників і точно сформованих лез Фото: Emil Aladjem, Israel Antiquities Authority

Використаний метод, який, ймовірно, передбачав використання механічного пристрою, схожого на важіль, дозволяв робітникам виготовляти однорідні леза задовго до того, як металеві інструменти стали стандартом.

Ці леза використовували для практичних цілей, таких як збирання врожаю та забій худоби, і могли конкурувати з ранніми металевими інструментами.

Фото: Emil Aladjem, Israel Antiquities Authority

Це місце функціонувало як головний регіональний центр виробництва та розподілу, ймовірно, постачаючи крем'яні леза по всьому Леванту. П

оселення, що простягалося на понад пів кілометра, містило сотні викладених глиняною цеглою ям, які використовувалися для зберігання, майстерень та ритуальних дій — ранній приклад організованого суспільного життя та планування ресурсів.

Місце розташування також має історичне значення. Воно знаходиться поблизу стародавнього міста Гат, батьківщиною філістимлянського воїна Голіафа з біблійної оповіді.

Примітно, що в Біблії згадується, що ізраїльтяни не мали залізної зброї за часів правління царя Саула, тоді як це нещодавно виявлене місце показує, що високоефективні кам'яні інструменти вже вироблялися тисячоліттями раніше.

Ці розкопки демонструють масштаби інновацій та спеціалізації, що існували до появи металевих інструментів. Дослідники вважають, що це ставить під сумнів давні припущення про розвиток ранньої міської економіки та технологічних можливостей.

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Артефакти з майстерні будуть виставлені в Національному кампусі археології Ізраїлю імені Джея та Джені Шоттенштейн в Єрусалимі, що дасть можливість громадськості ближче ознайомитися з цим стародавнім досягненням.

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