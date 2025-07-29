Знайшли під майбутнім стадіоном: археологи розкопали древнє поселення в неочікуваному місці (фото)

У Німеччині археологи розкопали велике поселення пізнього бронзового віку перед початком будівництва стадіону. Знахідки свідчать про те, що понад 3000 років тому цю місцевість вже активно розбудували як місце для життя і роботи.

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Розкопки під керівництвом Юліани Хутманн і команди Державного управління з управління спадщиною та археології (LDA) виявили понад 300 археологічних об'єктів і понад 1000 артефактів. Це поселення, площею 21 000 квадратних метрів, розташоване біля річки Оре, пише Arkeonews.

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Під час дослідження археологи виявили кераміку, інструменти, кістки тварин та залишки стародавніх будівель.

"Ми бачимо чіткі сліди повсякденного життя понад три тисячоліття тому", — сказала Гутманн. Серед основних споруд — глиняні печі, ями для зберігання продуктів та фундаменти житлових будинків.

Археологи виявили понад 300 археологічних об'єктів і понад 1000 артефактів Фото: State Office for Monument Preservation and Archaeology Saxony-Anhalt, Juliane Huthmann

Ями для зберігання вирізняються своєю конструкцією: вони мають круглу форму і вистелені лозою, що дозволяло захищати швидкопсувні товари за допомогою природної вентиляції. Згодом багато з цих ям були перероблені на сміттєзвалища, створивши своєрідні багатошарові записи про проживання.

Однією з найвизначніших будівель є ткацький будинок, ідентифікований за рядами ваг для ткацьких верстатів, що вказує на те, що виробництво текстилю було частиною повсякденної домашньої діяльності.

Археологи виявили незвичайне поховання чоловіка в положенні сидячи зі зігнутою головою Фото: State Office for Monument Preservation and Archaeology Saxony-Anhalt, Juliane Huthmann

Також археологи знайшли тисячі керамічних предметів, від кухонних горщиків до вишукано прикрашених глечиків, а ще тварин — переважно великої рогатої худоби, свиней і кіз — які допомагають реконструювати раціон громади

Учені також наголосили на незвичайному похованні чоловіка в положенні сидячи зі зігнутою головою, що відхилялося від поширених у той час практик кремації. Причини такого нетипового поховання залишаються невідомими.

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Очікується, що розкопки триватимуть до жовтня 2025 року, після чого буде проведено повний аналіз, перш ніж відновляться будівельні роботи. Новий стадіон, будівництво якого фінансується державою на суму понад 4 млн євро і загальною вартістю 10,5 млн євро, планується відкрити у вересні 2027 року.

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