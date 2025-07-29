Нашли под будущим стадионом: археологи раскопали древнее поселение в неожиданном месте (фото)

В Германии археологи раскопали большое поселение позднего бронзового века перед началом строительства стадиона. Находки свидетельствуют о том, что более 3000 лет назад эту местность уже активно развивали как место для жизни и работы.

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Раскопки под руководством Юлианы Хутманн и команды Государственного управления по управлению наследием и археологии (LDA) обнаружили более 300 археологических объектов и более 1000 артефактов. Это поселение, площадью 21 000 квадратных метров, расположено возле реки Оре, пишет Arkeonews.

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Во время исследования археологи обнаружили керамику, инструменты, кости животных и остатки древних зданий.

"Мы видим четкие следы повседневной жизни более трех тысячелетий назад", — сказала Гутманн. Среди основных сооружений — глиняные печи, ямы для хранения продуктов и фундаменты жилых домов.

Археологи обнаружили более 300 археологических объектов и более 1000 артефактов Фото: State Office for Monument Preservation and Archaeology Saxony-Anhalt, Juliane Huthmann

Ямы для хранения отличаются своей конструкцией: они имеют круглую форму и выстланы лозой, что позволяло защищать скоропортящиеся товары с помощью естественной вентиляции. Впоследствии многие из этих ям были переделаны в свалки, создав своеобразные многослойные записи о проживании.

Одним из самых выдающихся зданий является ткацкий дом, идентифицированный по рядам весов для ткацких станков, что указывает на то, что производство текстиля было частью повседневной домашней деятельности.

Археологи обнаружили необычное захоронение мужчины в положении сидя с согнутой головой Фото: State Office for Monument Preservation and Archaeology Saxony-Anhalt, Juliane Huthmann

Также археологи нашли тысячи керамических предметов, от кухонных горшков до изысканно украшенных кувшинов, а еще животных — преимущественно крупного рогатого скота, свиней и коз — которые помогают реконструировать рацион общины

Ученые также отметили необычное захоронение мужчины в положении сидя с согнутой головой, что отклонялось от распространенных в то время практик кремации. Причины такого нетипичного захоронения остаются неизвестными.

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Ожидается, что раскопки продлятся до октября 2025 года, после чего будет проведен полный анализ, прежде чем возобновятся строительные работы. Новый стадион, строительство которого финансируется государством на сумму более 4 млн евро и общей стоимостью 10,5 млн евро, планируется открыть в сентябре 2027 года.

Ранее Фокус писал о неожиданном открытии на тихоокеанском острове Гуам. Исследователи обнаружили растение, которое попало туда тысячи лет назад.

Также мы рассказывали об этрусской гробнице, которую недавно обнаружили в Италии. Находка удивила ученых, поскольку до захоронения не добрались мародеры.