На варті кордонів імперії: у хорватському селі знайшли древню римську вежу (фото)

Археологи виявили залишки сторожової вежі римської епохи, яка відігравала важливу роль у захисті північного кордону імперії вздовж річки Дунай. Будівлю, якій майже 1800 років, використовували для спостереження та військового зв'язку.

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За даними групи археологів під керівництвом Марко Діздара з Інституту археології в Загребі, сторожова вежа була побудована в кінці II століття н. е. і використовувалася аж до III століття, пише Live Science.

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Артефакти, знайдені на місці розкопок, зокрема римське військове спорядження, брошки та кераміка, свідчать про те, що споруда використовувалася під час Маркоманських воєн за часів імператора Марка Аврелія.

Ці конфлікти, що тривали з 166 по 180 рік н. е., включали зіткнення римлян з германськими племенами, такими як маркомани, та кочовими групами, такими як сармати.

Фото: Institute of Archaeology, Zagreb, Croatia, photo by S. Stingl and H. Jambrek

Дослідники встановили, що ця вежа була частиною ширшої мережі укріплень, побудованих для захисту Дунайського лімесу, укріпленого кордону, що позначав межу римського контролю. Її розташування в селі Мохово, оточеному глибокими природними ярами, надавало оборонні переваги та прямий візуальний контакт із сусідніми форпостами.

Будівля мала розміри приблизно 40 на 30 метрів і мала оборонні рови, дерев'яну огорожу та центральну будівлю. Зв'язок між вежами, розташованими на відстані 2-3 кілометри одна від одної, дозволяв швидко сповіщати гарнізони, розташовані приблизно за 12 кілометрів в Ілоку та Сотіні.

Початкові дослідження, проведені в період з 2003 по 2023 рік, виявили кілька об'єктів на підвищених берегах річки, але лише після геомагнітного сканування в 2020 році та пробних розкопок у 2024 році було підтверджено функцію об'єкта в Мохово. Повномасштабні розкопки були проведені в квітні 2025 року.

Вежа, судячи з усього, пройшла три етапи будівництва, що свідчить про тривалий період використання та ремонту. До IV століття вона, ймовірно, була замінена меншою фортифікаційною спорудою.

Діздар також наголосив на історичному значенні цього місця, зазначивши наявність свідчень про поселення, що датуються мідним, бронзовим, залізним та середньовічним періодами.

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Ця знахідка дає рідкісні уявлення про прикордонні оборонні споруди Римської імперії. У міру зростання геополітичної напруженості в пізній античності ці вежі не тільки забезпечували спостереження, але й були відповіддю імперії на мінливі загрози.

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