Поховали з конем і подвигами Геракла: в Болгарії знайшли розкішну могилу воїна II ст. до н.е.
На півдні Болгарії археологи виявили могилу фракійського воїна. Поховання знайшли під час рятувальних розкопок поблизу села Капітан-Петко-Войвода в регіоні Хасково.
Розкопки проводила команда Болгарської академії наук, до складу якої входили Володимир Стайков і Дейан Дічев, під керівництвом фахівця з фракійської культури доктора Даніели Агре. Могила розміром 3 на 3 метри й глибиною 1 метр містила останки фракійського воїна кінця II століття до н. е., пише Arkeonews.
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За словами дослідників, померлий мав високий соціальний статус, про що свідчить виявлене озброєння, церемоніальні предмети та вінок на голові. З лівого боку тіла археологи знайшли коня воїна.
Над головою коня були розміщені бронзові та позолочені прикраси з міфологічними зображеннями, зокрема детальний рельєф із "Подвигів Геракла".
Вважається, що могила пов'язана з сусіднім похованням, виявленим у 2024 році під невеликим курганом, також під керівництвом команди доктора Агре. Тоді вчені виявили поховання фракійського аристократа, пов'язаного з римськими військами, та знайшли золоті прикраси.
Близькість і багатство обох поховань свідчать про те, що ця територія слугувала місцем поховання високопоставлених фракійських осіб у пізньоеліністичну епоху.
"Це другий рік поспіль, коли ця земля відкриває надзвичайні археологічні скарби", — зазначили дослідники, припускаючи, що цей регіон мав значне культурне та політичне значення в той час.
Позолочені прикраси та інші похоронні дари з теперішніх розкопок зараз проходять консервацію. В подальшому їх планують додати до експозиції Історичного музею в Тополовграді. Артефакти з місця розкопок 2024 року вже зберігаються в спеціальному відділі музею.
У польових роботах також беруть участь студенти Софійського університету "Св. Климента Охридського", отримуючи практичний досвід і водночас сприяючи поточним дослідженням.
Ця знахідка доповнює зростаючу кількість свідчень про ритуали, соціальні структури та зовнішні впливи, які формували фракійські спільноти в елліністичний період.Важливо
У міру продовження досліджень археологи сподіваються, що подальші знахідки проллють більше світла на місцеву адаптацію римських звичаїв та значення поховань воїнів у фракійському суспільстві.
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