Поховали з конем і подвигами Геракла: в Болгарії знайшли розкішну могилу воїна II ст. до н.е.

На півдні Болгарії археологи виявили могилу фракійського воїна. Поховання знайшли під час рятувальних розкопок поблизу села Капітан-Петко-Войвода в регіоні Хасково.

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Розкопки проводила команда Болгарської академії наук, до складу якої входили Володимир Стайков і Дейан Дічев, під керівництвом фахівця з фракійської культури доктора Даніели Агре. Могила розміром 3 на 3 метри й глибиною 1 метр містила останки фракійського воїна кінця II століття до н. е., пише Arkeonews.

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За словами дослідників, померлий мав високий соціальний статус, про що свідчить виявлене озброєння, церемоніальні предмети та вінок на голові. З лівого боку тіла археологи знайшли коня воїна.

Померлий мав високий соціальний статус, про що свідчить виявлене озброєння, церемоніальні предмети та вінок на голові

Над головою коня були розміщені бронзові та позолочені прикраси з міфологічними зображеннями, зокрема детальний рельєф із "Подвигів Геракла".

Вважається, що могила пов'язана з сусіднім похованням, виявленим у 2024 році під невеликим курганом, також під керівництвом команди доктора Агре. Тоді вчені виявили поховання фракійського аристократа, пов'язаного з римськими військами, та знайшли золоті прикраси.

Близькість і багатство обох поховань свідчать про те, що ця територія слугувала місцем поховання високопоставлених фракійських осіб у пізньоеліністичну епоху.

"Це другий рік поспіль, коли ця земля відкриває надзвичайні археологічні скарби", — зазначили дослідники, припускаючи, що цей регіон мав значне культурне та політичне значення в той час.

Позолочені прикраси та інші похоронні дари з теперішніх розкопок зараз проходять консервацію. В подальшому їх планують додати до експозиції Історичного музею в Тополовграді. Артефакти з місця розкопок 2024 року вже зберігаються в спеціальному відділі музею.

У польових роботах також беруть участь студенти Софійського університету "Св. Климента Охридського", отримуючи практичний досвід і водночас сприяючи поточним дослідженням.

Ця знахідка доповнює зростаючу кількість свідчень про ритуали, соціальні структури та зовнішні впливи, які формували фракійські спільноти в елліністичний період.

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У міру продовження досліджень археологи сподіваються, що подальші знахідки проллють більше світла на місцеву адаптацію римських звичаїв та значення поховань воїнів у фракійському суспільстві.

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